Do mâu thuẫn, 'rể quý' đổ thuốc trừ sâu vào 8 lu nước mưu hại cha mẹ vợ

Xã hội 29/08/2021 16:30

Một đối tượng ở tỉnh Sóc Trăng đã đi tự thú sau khi đổ thuốc trừ sâu vào 8 lu nước của cha mẹ vợ nhưng bị phát hiện sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người Lao Động, ngày 29/8, Công an thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi liên quan đến việc đầu độc người thân bên vợ bằng thuốc trừ sâu. Danh tính người này được xác định là Nguyễn Văn Công (SN 1976), ngụ thị xã Ngã Năm.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với cha mẹ vợ từ trước, khoảng 20 giờ ngày 27/8, Công lấy chai thuốc trừ sâu chiết vào nhiều chai nước lọc rồi mang sang nhà cha mẹ vợ ở phường 1, thị xã Ngã Năm. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng lúc vắng người đã đổ thuốc trừ sâu vào 8 lu nước của gia đình cha mẹ vợ.

do thuoc tru sau vao 8 lu nuoc
Nguyễn Văn Công (SN 1976), ngụ thị xã Ngã Năm - Ảnh: Tiền Phong 

Đến sáng 28/8, bà P.V.C (mẹ vợ của Công) phát hiện. Thấy hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, đối tượng đã đến Công an thị xã Ngã Năm để tự thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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