Công an huyện Hậu Lộc khẳng định: Thông tin cháu bé 8 tuổi bị 'quấn băng dính quanh cơ thể, bắt cóc' là không chính xác!

Xã hội 29/08/2021 13:57

Mới đây, cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về vụ việc cháu bé 8 tuổi nghi bị bắt cóc trên địa bàn.

Theo An ning Thủ Đô, trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh clip người dân quay cảnh cháu bé được lực lượng của Công an huyện Hậu Lộc giải cứu; và cho rằng cháu bé bị bắt cóc, song may mắn được giải cứu. Rất nhanh sau đó, phía cơ quan chức năng đã lên tiếng về vụ việc.

Theo đó, trưa ngày 29/8, đại diện công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa khẳng định: thông tin cháu bé 8 tuổi trú ở thị trấn Hậu Lộc bị “quấn băng dính quanh cơ thể, bắt cóc”, là không chính xác!

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Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu bé trai - Ảnh: Công lý

Bước đầu, cơ quan Công an xác định có dấu hiệu của một vụ cướp tài sản chứ không phải vụ bắt cóc trẻ em. CQĐT đã tạm giữ 2 đối tượng liên quan và cháu bé trong vụ việc trên trước đó đã bị đối tượng khống chế, cướp sợi dây chuyền bạc trị giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

“Chúng tôi đã bàn giao cháu bé an toàn, khỏe mạnh về gia đình; đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định pháp luật. Qua sự việc này, đề nghị người dân cần tỉnh táo, tránh lan truyền thông tin thất thiệt, ảnh hưởng chung đến công tác đảm bảo ANTT, cũng như công tác phòng chống dịch nói riêng” - đại diện công an huyện Hậu Lộc nhấn mạnh.

Như đã đưa tin trước đó, theo Công Lý, khoảng 20 giờ ngày 28/8, cháu A. Đ. (8 tuổi) cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc thì bị một nhóm đối tượng dụ dỗ tới nơi hoang vắng thực hiện việc bắt cóc. Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và trình báo cơ quan công an.

Sau khi xác mình thông tin, cháu bé đã được giải cứu an toàn. Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Thanh Hóa bé trai 8 tuổi nghi bị bắt cóc cướp tài sản

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