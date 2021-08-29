Nghi ngờ chồng có 'trà xanh' người phụ nữ đang mang thai nhảy cầu tự tử, may mắn được 2 dân quân cứu mạng

Xã hội 29/08/2021 15:14

Nghi ngờ chồng có "trà xanh" bên ngoài, người phụ nữ đang mang thai đã nhảy cầu tự tử để kết liễu cuộc đời, may mắn được hai dân quân tự vệ kịp thời ứng cứu.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, khoảng 14h20 phút ngày 28/8, người dân báo có một ghe chở cá lạ mặt đang vào địa phận Thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nên 2 dân quân đã tiến hành xác minh thông tin. Khi chạy vỏ lãi đến khu vực cầu Ông Chưởng, 2 người này không nhìn thấy ghe cá theo như người dẫn tố giác. Vì vậy, liền quay đầu vỏ lãi để trở về.

Lúc này, 2 người bỗng nhiên nghe tiếng người dân tri hô: "Trời ơi có một phụ nữ nhảy cầu tự tử, cứu giúp với mọi người ơi".

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Người phụ nữ may mắn khi được 2 dân quân kịp thời ứng cứu. Ảnh: Công an TP.HCM

Trong tình huống cấp bách, 2 dân quân nhìn xung quanh và phát hiện một người phụ nữ đang nhô lên mặt sông, nên lập tức nhảy xuống ứng cứu, đưa lên vỏ lãi. Sau đó cùng với người dân đưa người này đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ nhảy cầu tự tử là Đ.T.Q.N sinh năm 2003, ngụ ấp Thị 2, Thị trấn Chợ Mới hiện đang mang thai. Trước khi nhảy cầu tự tử, N. cự cãi với chồng với lý do nghi ngờ chồng ngoại tình. Hiện sức khỏe người này đã ổn định.

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Anh Huỳnh Ngọc Ban và anh Trần Tuấn Hảo. Ảnh: Công an TP.HCM

Trưa 29/8, ông Lê Thanh Điền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, 2 dân quân trên là anh Nguyễn Ngọc Ban sinh năm 1982 và Trần Tuấn Hảo sinh năm 1987 đang công tác tại đơn vị. Hành động của anh Ban và anh Hảo được Ban Chỉ huy quân sự thị trấn báo cáo về Ban Chỉ huy quân sự huyện để có hướng đề xuất khen thưởng.

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