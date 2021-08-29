TP.HCM thực hiện khai báo 'di chuyển nội địa' trở lại: Nhiều người đến chốt mới khai báo khiến việc kiểm tra lâu hơn

Xã hội 29/08/2021 14:17

Sáng nay, người dân TP.HCM thực hiện trở lại khai báo "di chuyển nội địa". Đối với một số người dân không có điện thoại thông minh thì lực lượng ở các chốt trạm sẽ hỗ trợ hướng dẫn và cho khai báo bằng giấy.

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, tại chốt trạm đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức (TP.HCM), người tham gia lưu thông qua chốt này được lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới. Đồng thời, yêu cầu người dân phải khai báo "di chuyển nội địa".

Phần lớn người dân chưa khai báo ở nhà mà chờ đi qua chốt mới khai báo. Qúa trình khai báo của người dân diễn ra khoảng 10 phút.

Tại chốt trạm, người tham gia lưu thông qua chốt này được lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới, đồng thời, yêu cầu người dân phải khai báo "di chuyển nội địa".

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Lực lượng chức năng kiểm tra mã QR của người đi đường tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Người dân cho biết, vài ngày trước, lực lượng chức năng tại các chốt trạm không hỏi việc khai báo “di chuyển nội địa” nên không khai sẵn ở nhà. Hôm nay, khi tới các chốt trạm mới biết và được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo.

Một cán bộ công an cho biết, góc dưới bên trái của giấy đi đường mẫu mới có mã QR khai báo "di chuyển nội địa". Người dân dùng điện thoại thông minh để quét mã khai báo. Khi người dân khai báo xong sẽ hiện mã QR trên màn hình, lúc này người dân chỉ cần chụp lại màn hình để khi cần kiểm tra thì mở lên.

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CSGT hướng dẫn hường dân khai báo 'di chuyển nội địa'. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Mã này có thể dùng trong 3 ngày. Nếu hết 3 ngày thì người dân khai báo lại.

Khi đã khai báo trước từ ở nhà, người dân chỉ mất chưa tới 1 phút để lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường và mã QR khi đi qua các chốt trạm. Việc này nhằm tránh tình trạng ùn ứ tại các chốt trạm.

Đối với một số người dân không có điện thoại thông minh thì lực lượng ở các chốt trạm sẽ hỗ trợ hướng dẫn và cho khai báo bằng giấy.

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Từ khóa:   khai báo di chuyển nội địa TP.HCM Covid-19

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