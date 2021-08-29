Đoàn viên Thanh niên ở Hà Nội 'hóa' shipper, vận chuyển SGK cho các em học sinh nhằm đảm bảo tiến độ học tập tại nhà

Xã hội 29/08/2021 10:54

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều nhà trường đã phối hợp với Đoàn viên thanh niên đưa sách giáo khoa kịp đến tay các em học sinh. Nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Theo thông tin từ Tiền Phong, cô giáo Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Gia Thượng, Long Bivên, Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua giáo viên trong trường đã chia ca để đến trường đóng gói giấy khen, phần thưởng và sách giáo khoa (SGK) cho các em học sinh.

Trên cơ sở danh sách các lớp, giáo viên sẽ gõ tem in nhãn ghi số điện thoại và địa chỉ nhà rồi gián lên từng túi chia theo từng tổ dân phố. Sau đó, những túi này sẽ được các Đoàn viên phường Ngọc Thụy chuyển miễn phí đến từng tổ dân phố. Trong các "vùng xanh" sẽ có các Đoàn viên tình nguyện chuyển đến từng gia đình và ký nhận vào danh sách.

Sach giao khoa 1
Các giáo viên trường Tiểu học Gia Thụy đóng gói cẩn thận SGK gửi đến các em học sinh. Ảnh: Tiền Phong

"Để đảm bảo phòng dịch, nhà trường chuẩn bị túi nilon phun khử khuẩn. Trong các phòng học, khi đóng gói chỉ bố trí 2 -3 giáo viên chia theo các khối, các ngày đảm bảo giãn cách. Công việc đòi hỏi sự cầu kỳ, cũng khá vất vả, các giáo viên đều tự khuân vác các thùng sách, vở. Theo kế hoạch, muộn nhất đến ngày 30/8, toàn bộ học sinh trong trường sẽ nhận được SGK kịp ngày tựu trường", cô giáo Yến chia sẻ và cũng cho biết thêm, nhà trường còn tặng hàng trăm cuốn vở trong chương trình của Đoàn phường phát động "tặng bút, sách cho học sinh khó khăn".

Anh Trương Phi Long, Bí thư Ðoàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, Ðoàn Thanh niên phường Ngọc Thụy đã phối hợp các trường trên địa bàn hỗ trợ vận chuyển SGK đến tận nhà cho học sinh. Hơn 70 Đoàn viên Thanh niên chia thành các nhóm để vận chuyển sách và đồ dùng học tập cho các gia đình có tên trong danh sách của nhà trường.

"Những Đoàn viên đăng ký tham gia được lên danh sách và đều đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Khi tham gia vận chuyển, Đoàn viên được trang bị khẩu trang, kính chắn giọt bắn, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng dịch. Khi giao đến các gia đình, các bạn sẽ để ở cửa để phụ huynh ra nhận".

Sach giao khoa 2
Các cô giáo tăng cường khử khuẩn sau khi đóng xong SGK cho các em học sinh. Ảnh: Tiền Phong

Bí thư Ðoàn phường Ngọc Thụy cho biết thêm, đây là một trong các hoạt động mà Đoàn viên trong phường tham gia trong đợt giãn cách lần này. Hàng ngày, những Đoàn viên còn đăng ký tham gia mô hình shipper (đi chợ an toàn mùa dịch) để giúp đỡ người dân trong phường. Đoàn thanh niên phường Ngọc Thụy phối hợp với chuỗi siêu thị triển khai chương trình hỗ trợ nhân dân mua hàng an toàn.

Đây là giải pháp góp phần giảm tải việc ra đường không cần thiết. Người dân có nhu cầu sẽ gọi điện tới các siêu thị qua số điện thoại trong danh sách và thanh toán với cửa hàng trước 17 giờ ngày hôm trước. Đoàn thanh niên phường sẽ cử lực lượng hỗ trợ chuyển đồ cho người dân trước 9 giờ sáng hôm sau.

Số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm tăng nhanh, Đà Nẵng sử dụng camera giám sát, quản lý nghiêm 'ai ở đâu thì ở đó'

Số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm tăng nhanh, Đà Nẵng sử dụng camera giám sát, quản lý nghiêm 'ai ở đâu thì ở đó'

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm ở TP.Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ gia đình ở sát cạnh nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, nói chuyện và không đeo khẩu trang đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   sách giáo khoa Đoàn viên Thanh Niên Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số