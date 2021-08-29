Số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm tăng nhanh, Đà Nẵng sử dụng camera giám sát, quản lý nghiêm 'ai ở đâu thì ở đó'

Hiện nay, số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm ở TP.Đà Nẵng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ gia đình ở sát cạnh nhau, thường xuyên qua lại giao lưu, nói chuyện và không đeo khẩu trang đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ VOV, chính quyền TP.Đà Nẵng đang tăng cường giám sát hoạt động của người dân trong các khu kiệt, hẻm. Nhiều tổ dân phố ở đã sử dụng hệ thống camera an ninh giám sát, quản lý người dân thực hiện nghiêm quy định "ai ở đâu thì ở đó". Từ khi thực hiện giãn cách xã hội triệt để, Tổ dân phố 29, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã sử dụng hệ thống camera giám sát phòng, chống dịch. Tổ có 73 hộ dân nhưng có đến 4 camera hoạt động 24/24h dưới sự giám sát trực tiếp của Công an phường Bình Hiên.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố 29, thời điểm này, hệ thống camera an ninh vừa là “trợ thủ” đắc lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vừa giúp kiểm soát những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết, sau khi phát hiện người dân ra khỏi nhà qua camera, tổ Covid-19 cộng đồng ngay lập tức nhắc nhở bà con: "Việc lắp camera giám sát này trước đây đã hiệu quả rồi. Vì bình thường khi chưa có dịch, nếu người lạ vào thì chúng tôi thông qua đó cũng phát hiện được. Ví dụ người đó từ đâu, vào đây thường xuyên và làm việc gì? Tất cả là camera giám sát được hết, lực lượng chức năng sẽ biết".

Nếu phát hiện trường hợp nào cố tình vi phạm tổ trưởng dân phố sẽ nhắc nhở, nếu quá nhiều lần thì sẽ bị phạt theo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: VOV Các kiệt, hẻm ở khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng nhỏ hẹp, nhà dân liền kề. Trong thời điểm Đà Nẵng áp dụng "ai ở đâu thì ở đó", nhiều người bức bí, thường xuyên ra ngoài nói chuyện với nhau, dẫn tới lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo các tổ trưởng dân phố, khó khăn lớn nhất đối với việc quản lý người dân tại các khu dân cư này là bà con đều thân quen, lực lượng chức năng của tổ Covid-19 cộng đồng chỉ có thể nhắc nhở, không xử phạt. Vì thế, người dân còn chủ quan với việc phòng, chống dịch. Những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc tại cộng đồng. Đáng nói, số ca mắc mới này tập trung ở các con hẻm nhỏ, rất khó kiểm soát. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các camera đã lắp đặt tại các khu dân cư, xem cơ chế hoạt động thế nào, nếu hỏng thì thay cái mới và tìm vị trí lắp đặt có thể quan sát tốt nhất. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, việc lắp đặt hệ thống camera không chỉ dùng cho việc giám sát người dân trong phòng, chống dịch mà còn phục vụ cho kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố: "Lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý thì nên tăng cường lực lượng của công an quận xuống cùng với quân sự thì tránh được việc vì là người thân quen mà chỉ nhắc được thôi chứ không xử phạt được. Tôi đề nghị công an quận tăng cường xuống, quân sự tăng cường để đi xử lý thật nghiêm những trường hợp không chấp hành để có tính răn đe".

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