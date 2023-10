Số ca mắc Covid-19 trong các kiệt, hẻm tăng nhanh, Đà Nẵng sử dụng camera giám sát, quản lý nghiêm 'ai ở đâu thì ở đó'

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố 29, thời điểm này, hệ thống camera an ninh vừa là “trợ thủ” đắc lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vừa giúp kiểm soát những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết, sau khi phát hiện người dân ra khỏi nhà qua camera, tổ Covid-19 cộng đồng ngay lập tức nhắc nhở bà con: "Việc lắp camera giám sát này trước đây đã hiệu quả rồi. Vì bình thường khi chưa có dịch, nếu người lạ vào thì chúng tôi thông qua đó cũng phát hiện được. Ví dụ người đó từ đâu, vào đây thường xuyên và làm việc gì? Tất cả là camera giám sát được hết, lực lượng chức năng sẽ biết".