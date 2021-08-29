Chính thức cho phép shipper hoạt động tại TP.Thủ Đức và 7 quận huyện “vùng đỏ”

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thống nhất căn cứ vào yêu cầu giao, nhận hàng hoá thiết yếu ở những vùng dịch bệnh đang phức tạp để tăng cường số lượng shipper được phép hoạt động tại TP.Thủ Đức và 7 quận huyện “vùng đỏ” nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhu yếu phẩm của người dân.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 28/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo TP.HCM về việc bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu cho người dân.

Tổ công tác yêu cầu Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo công tác xét nghiệm, giám sát chặt chẽ đội ngũ shipper trên tinh thần vừa làm vừa theo dõi, để có những điều chỉnh cần thiết.

Cụ thể, các xã, phường phải tổ chức và giao cho các Trạm y tế lưu động do lực lượng quân y phụ trách xét nghiệm hàng ngày đối với các shipper. Trường hợp shipper cần hoạt động ở ngoài phạm vi xã, phường thì Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy chống dịch của quận, huyện chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các xã, phường có liên quan để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Sở Y tế khẩn trương kết nối dữ liệu xét nghiệm với dữ liệu của Công an TP.HCM để đối chiếu phải kiểm soát người di chuyển trên đường và người dân TP nói chung.

Công an TP.HCM được giao chỉ đạo công an các quận, huyện xuống đến các xã, phường kiểm soát chặt chẽ số lượng shipper đăng ký hoạt động và ứng dụng triệt để các giải pháp công nghệ để quản lý chặt chẽ hoạt động trên.

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Trước đó, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng ngày 28/8, Sở Công Thương cũng đã có đề xuất chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 13/8 trở về trước được tham gia hoạt động trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.

Ước tính có 17.449 shipper đã tiêm mũi một trên địa bàn 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức tính đến 0h ngày 28/8. Sở Công thương dự báo có thể huy động được 25.000 shipper. Còn tính theo 14 quận/huyện đã trừ vùng có nguy cơ cao thì còn khoảng 12.513 shipper.

Theo sở, để đảm bảo an toàn chống dịch, các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng shipper chịu trách nhiệm lập danh sách shipper đủ điều kiện gửi về sở, đưa vào dữ liệu "tra cứu shipper", phục vụ cơ quan chức năng tra cứu trực tuyến khi cần thiết.

Về giải pháp tăng cường vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân, sở cho rằng phương thức "mua hàng trực tuyến - giao hàng không chạm" cần được phát huy để hạn chế tiếp xúc. Bởi thực tế hiện nay, hệ thống phân phối hàng hóa không còn phân bổ tương xứng với mật độ dân cư, cần có sự luân chuyển hàng hóa để phục vụ người dân tốt hơn.

Các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các website, sàn giao dịch thương mại điện tử có nguồn hàng cũng là đối tác của các doanh nghiệp shipper nên việc phối hợp sẽ thuận lợi.