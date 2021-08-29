Giàu 'nứt đố đổ vách', ông Dũng 'Lò vôi' đi xe 'cẩm hường', phong độ ngờ ngời khiến bà con làng xóm thốt lên điều này

Xã hội 29/08/2021 07:01

Dù giàu sang nức tiếng, ông Dũng 'Lò vôi' vẫn xuất hiện giản dị khiến ai nấy khen ngợi hết lòng.

Dù là một đại gia nức tiếng, ông Dũng "Lò vôi" luôn có lối sống giản dị và chăm chỉ làm từ thiện. Ông còn ăn mặc đơn giản, xuất hiện với hình ảnh thân thiện. Mới đây những ảnh chụp ông lái xe máy hiệu "bình dân" đi kiểm tra bình oxy trước khi trao cho các đội thiện nguyện đã gây sốt MXH.

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả: "Chú Dũng đẹp trai quá, chiếc xe bị nét đẹp của chú lấn át rồi", "Chú giàu mà vẫn đi xe giản dị, con rất hâm mộ chú", "Đại gia mà sống đơn giản, gần gũi, đáng khen thế này"...

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Giàu 'nứt đố đổ vách', ông Dũng 'Lò vôi' đi xe 'cẩm hường', phong độ ngờ ngời khiến bà con làng xóm thốt lên điều này - Ảnh 3

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Về làm từ thiện, ông Dũng từng tuyên bố dành toàn bộ lợi nhuận của Đại Nam đưa về Quỹ thiện nguyện Hằng Hữu để chữa trị bệnh tim cho trẻ em nghèo. Ngoài việc tặng bình oxy thì trong đại dịch COVID-19 vừa qua, ông Dũng cũng đồng ý để nhà nước sử dụng khu khách sạn có 81 phòng mở cửa đón người từ nước ngoài về cách ly tập trung; sau này mở rộng làm khu cách ly thu phí. Song song đó, khi miền Tây xảy ra hạn mặn, ông Dũng tiếp tục đầu tư cả chục tỉ đồng lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt để tặng người dân.

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Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Ông Huỳnh Uy Dũng (tức đại gia Dũng “Lò vôi”) tên thật là Huỳnh Phi Dũng. Ông quyết định đổi tên từ Huỳnh Phi Dũng sang Huỳnh Uy Dũng với mong muốn cuộc đời mình bớt sóng gió, gian nan. Ông Huỳnh Uy Dũng Sinh là Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam,chủ đầu tư các khu công nghiệp Bình Dương gồm Sóng Thần 1, 2 và 3.

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