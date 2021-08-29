TP.HCM gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video sai sự thật về phòng chống Covid-19, triệu tập các đối tượng tung tin giả gây xôn xao dư luận

Xã hội 29/08/2021 09:46

Sở thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ bỏ hàng trăm bài viết, video trên MXH có nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 28/8, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM cho biết thời gian vừa qua, trên không gian mạng lan truyền nhiều thông tin giả, tin sai sự thật, mang tính chất xuyên tạc, xâm phạm tình hình trật tự xã hội và gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Trước tình trạng này, Sở TT&TT TP.HCM đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ tài khoản, kênh mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật để góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giai đoạn cao điểm tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM.

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Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Tông tin và truyền thông TP.HCM phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: Tiền Phong

Sở TT&TT đã phối hợp với Công an Thành phố, các Cục thuộc Bộ TT&TT thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã gỡ bỏ 112 bài viết trên tài khoản mạng xã hội, 182 video trên kênh Youtube, 17 video trên ứng dụng Tiktok có nội dung sai sự thật, xuyên tạc sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Sở TT&TT phối hợp với Trung tâm xử lý tin giả - Bộ TT&TT xác minh và công bố 3 tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; chuyển 4 trường hợp cho Bộ TT&TT xử phạt theo thẩm quyền.

Từ tháng 4/2021 đến nay, Sở TT&TT đã tiến hành xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 122,5 triệu đồng, trong đó, xử phạt về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc sự thật là 7 trường hợp; chia sẻ thông tin gây hiểu lầm, hiểu sai nội dung, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 8 trường hợp.

Bên cạnh biện pháp xử lý hành chính, Sở TT&TT phối hợp với các cơ quan chức năng TP.HCM xử lý 2 vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nói trên.

Cụ thể, Sở đã phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành bắt, khởi tố đối tượng Phan Hữu Điệp Anh về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; Quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

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Cơ quan chức năng TP.HCM triệu tập và làm việc với một số trường hợp vi phạm. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng này đã lợi dụng vụ việc tẩm xăng tự thiêu của một nam thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần tại khu vực đường số 2 (phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức) để đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Mới đây, Sở TT&TT phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành khởi tố đối tượng Lê Thị Kim Dung để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi trong việc bán vắc xin trái phép".

Đối tượng này đã sử dụng tài khoản facebook "Kim Zunf" để đăng thông tin sai sự thật về việc cung cấp "dịch vụ tiêm vắc xin Covid-19" tại TP.HCM.

Từ những vụ việc trên, lãnh đạo Sở TT&TT đề nghị người dân TP.HCM không cung cấp, chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang cho xã hội và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố.

Theo ông Lâm Đình Thắng, trong thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý cương quyết, áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm răn đe, hạn chế các trường hợp lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

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Từ khóa:   Covid-19 tin giả COVID-19 tung tin sai sự thật

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