Tình trạng sức khỏe tiến triển của sản phụ và bệnh nhi đã được phẫu thuật sinh non cách đây tròn một tháng, trong đó người mẹ nguy kịch vì COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 28/8, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Diệp - Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết về tình trạng sức khỏe tiến triển của sản phụ và bệnh nhi đã được phẫu thuật sinh non cách đây tròn một tháng, trong đó người mẹ nguy kịch vì COVID-19. Trước đó, vào trưa 28/7, chị Diệp nhận cuộc điện thoại từ đồng nghiệp tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM về việc hội chẩn liên viện, tìm phương án cứu sống một sản phụ dương tính nCoV đang mang thai ở tuần thứ 34. Theo đó, thai phụ 39 tuổi, được chuyển lên từ bệnh viện dã chiến, đang hôn mê, phải thở máy, không có sổ khám thai, không có phiếu siêu âm và không có thông tin thêm từ gia đình.

Sau cuộc gọi liên viện, tại Bệnh viện Từ Dũ, phòng mổ được chuẩn bị, kíp mổ đặc biệt tại khu dành riêng cho bệnh nhân COVID-19 cũng sẵn sàng. Thế nhưng sự cố xảy ra khi cả kíp mổ đã chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đưa sản phụ đến, trong khi đó vẫn còn rất nhiều ca mổ khác cần thực hiện. Cụ thể, thời khắc chuẩn bị chuyển viện, tim thai có vấn đề nên không thể di chuyển nữa. Lúc này bác sĩ Diệp cùng đồng nghiệp đã tức tốc di chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để hỗ trợ.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sản phụ được bố trí mổ ngay trên giường bệnh. Nhớ lại khoảnh khắc thực hiện ca mổ, bác sĩ Diệp chia sẻ: "Các đồng nghiệp dẫn tôi vào căn phòng của những bệnh nhân bất động và nhiều bóng áo bảo hộ bít bùng thoăn thoắt như thoi đưa giữa những hàng máy thở. Lần đầu tiên trong đời, tôi cùng đồng nghiệp mổ lấy thai ngay trên giường bệnh, trong một căn phòng không phải dành cho phẫu thuật, dưới ánh đèn không phải đèn không hắt bóng. Chiếc giường thấp và rộng hơn rất nhiều so với bàn mổ tiêu chuẩn khiến kíp mổ phải rướn người, khom lưng, xoay đủ tư thế để thực hiện những thao tác đã quen thuộc". Chỉ sau ít phút, em bé đã chào đời nhưng lại tím tái, không hề khóc. Bác sĩ Diệp và các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ vội vã ôm bệnh nhi về viện mình để chăm sóc, suốt dọc đường đi không rời mắt khỏi những thiết bị đo chỉ số sinh tồn của trẻ. Thai nhi ngay lập tức được đưa về bệnh viện Từ Dũ để chăm sóc - Ảnh: Zing News "Đó là lần đầu tôi thấy tim mình thắt lại khi mổ lấy thai giữa căn phòng xa lạ ngổn ngang phận người. Đã đưa cả một đội quân sang lẽ nào không thể giành giật lại tính mạng cho em bé sao? Tôi thấy cha của cháu bé đến bệnh viện của chúng tôi, hồi hộp chờ tin. Tôi thấu hiểu nỗi đau của một người chồng, người cha chia đôi trái tim ở hai nơi mà nơi nào sự sống cũng mong manh", chị Diệp tâm sự. Đến ngày hôm qua, 28/8, cháu đã có thể thở êm, các dấu hiệu nghiêm trọng khác đều được cải thiện và có thể dùng sữa tốt. Mẹ của bé tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng đã có kết quả âm tính nCoV lần thứ 3.

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