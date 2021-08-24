Sau khi dùng dao đâm người vợ bị trọng thương, ông N. đã vào phòng khóa trái cửa, treo cổ tự tử. Nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối ngày 24/8, ông Đỗ Viết Tư, Chủ tịch UBND xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự tử.

"May mắn, cả hai người được người dân và chính quyền phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu", ông Tư cho hay.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16 giờ chiều nay, bà H.T.N. (trú tại thôn Trừng Hà, xã Phú Gia) đang ngủ tại nhà riêng thì bị chồng là ông Đ.N. dùng dao đâm trọng thương. Trong lúc bà H.T.N. được hàng xóm đưa đi cấp cứu, ông Đ.N. thắt cổ tự tử nhưng bất thành. Sau đó, ông này tiếp tục khoá trái cửa và vung dao tự đâm vào ngực mình nhưng được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngôi nhà của hai vợ chồng ông Đ.N. đang sinh sống. Ảnh: Vietnamnet

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Gia, gia đình ông N. có 2 người con đã lớn, kinh tế gia đình thuộc diện khá giả. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng ông Đ.N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, có lần ông Đ.N. từng xông vào bóp cổ bà H.T.N. khiến người thân và hàng xóm phải can ngăn.

"Thời gian gần đây, ông Đ.N. có biểu hiện tâm thần và sử dụng thuốc tại nhà", ông Tư thông tin.

Liên quan đến vụ việc, VTC News thông tin thêm, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, chiều 24/8, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân là Đ.N và H.T.N (trú xã Phú Gia). Hiện các y bác sĩ của bệnh viện đang đang xử lý vết thương cho người bệnh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Phú Vang điều tra, làm rõ.

Nghệ An ghi nhận 69 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 22 ca cộng đồng chỉ trong vòng 12 giờ Tối ngày 24/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong vòng 12 giờ qua từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Nghệ An đã ghi nhận 69 ca dương tính mắc Coivd-19.

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