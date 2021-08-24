Nghệ An ghi nhận 69 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có 22 ca cộng đồng chỉ trong vòng 12 giờ

Tối ngày 24/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong vòng 12 giờ qua từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Nghệ An đã ghi nhận 69 ca dương tính mắc Coivd-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trong 69 ca dương tính SARS- CoV-2 tối ngày 24/8 thì có 22 ca cộng đồng, 47 ca đã được cách ly tập trung trước đó các trường hợp dương tính mới phân bổ ở 10 địa phương: TP.Vinh (26), huyện Yên Thành (18), thị xã Cửa Lò (4), huyện Diễn Châu (9), huyện Hưng Nguyên (2), huyện Nam Đàn (1), huyện Quế Phong (5), huyện Quỳnh Lưu (1), huyện Tân Kỳ (1), huyện Đô Lương (2).

Ảnh minh họa: Tiền Phong

Trong đó, 22 ca cộng đồng phân bổ ở 5 địa phương: thị xã Cửa Lò (4), huyện Đô Lương (2), huyện Hưng Nguyên (1), huyện Yên Thành (5), TP.Vinh (10).

Riêng 10 ca cộng đồng tại TP.Vinh phân bổ ở 6 xã, phường: Bến Thủy (1), Vinh Tân (1), Hồng Sơn (3), Hưng Bình (2), Nghi Liên (1), Nghi Phú (2).

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.062 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP.Vinh (301), huyện Quỳnh Lưu (143), huyện Yên Thành (127), huyện Kỳ Sơn (55), huyện Diễn Châu (80), huyện Tương Dương (29), huyện Nghi Lộc (51), huyện Hưng Nguyên (38), huyện Quế Phong (40), huyện Nam Đàn (40), huyện Hoàng Mai (20), thị xã Cửa Lò (31), huyện Tân Kỳ (23), huyện Anh Sơn (13), huyện Đô Lương (18), huyện Con Cuông (12), huyện Quỳ Hợp (13), huyện Thanh Chương (193), thị xã Thái Hòa (6), huyện Nghĩa Đàn (8), huyện Quỳ Châu (1).

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 335 BN. Lũy tích số bệnh nhân tử vong (1). Số bệnh nhân hiện đang điều trị 726 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.067 bệnh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-ghi-nhan-69-ca-duong-tinh-covid-19-moi-trong-do-co-22-ca-cong-dong-chi-trong-vong-12-gio-420177.html