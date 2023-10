Thầy giáo dạy GDCD 'cảnh giác cao độ', phun xịt khuẩn 'không trượt phát nào' khi thấy anh công an kiểm tra điện thoại tại chốt kiểm dịch

Thầy giáo phun xịt khuẩn tới tấp vào điện thoại khi công an 'đụng trúng' vì lý do rất chính đáng 'đang nuôi con nhỏ'.

Trong lúc tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân luôn chú ý cẩn trọng và giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân và gia đình. Bằng việc thực hiện nghiêm chỉnh quy tắc 5K, mỗi người sẽ tự tạo cho mình khả năng hạn chế tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh.

Mới đây, một tài khoản đã đăng tải đoạn clip ghi lại tình huống vô cùng thú vị ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 khiến người xem cười ra nước mắt.

Theo đoạn clip, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo khẩu trang đầy đủ, đầu đội mũ có kính chắn, đeo găng tay đi đến chốt kiểm soát dịch thì xuống xe xin đồng chí công an cho qua chốt để đi tiêm vaccine. Trong khi đứng trao đổi với đồng chí công an, người này cũng tuân thủ rất "chuẩn chỉnh" khoảng cách rất xa và giơ điện thoại cho anh công an. Người đàn ông báo cáo rất rõ ràng và rành mạch: "Báo cáo với các đồng chí, tình hình dịch giờ đang căng thẳng lắm, lúc nào cũng có khả năng lây nhiễm".

Thầy giáo hành động rất nhanh gọn và tỉ mỉ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, vì đứng xa, chữ ở điện thoại lại nhỏ nên chiến sĩ công an đã kéo máy lại gần để coi thì bất ngờ, người đàn ông la toáng lên: "Ôi no no" rồi quay ra xe lấy bình xịt khuẩn trong cốp, lấy lại chiếc điện thoại rồi xịt tới tấp. Vừa xịt khuẩn người này liên tục giải thích: "Tôi đang nuôi con nhỏ".

Trước sự cẩn thận của người này, chiến sĩ công an chỉ mỉm cười bối rối rồi nhắn nhủ người đàn ông có thể đứng từ xa để khai báo y tế, sau đó có thể di chuyển đến điểm tiêm.

Theo như chia sẻ của người quay clip thì nhân vật chính trong clip đang là một giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Đoạn clip được đăng tải lên MXH đã nhanh chóng nhận về rất nhiều bình luận, khen ngợi tinh thần tự giác chống dịch của thầy giáo phun xịt khuẩn này. Nhiều người còn khen và hy vọng ai cũng có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh như thầy thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Ngoài ra, đoạn hội thoại "cảnh giáo cao độ" của thầy cũng khiến không ít CĐM bật cười.

