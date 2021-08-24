Người dân Đà Nẵng tiếp tục thực hiện biện pháp 'đông cứng', ở yên trong nhà thêm 10 ngày nữa

Xã hội 24/08/2021 18:46

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8h sáng 26/8, khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa.

Theo thông tin từ Lao Động, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8h ngày 26/8, Thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc 10 ngày thực hiện Quyết định 2836 và Quyết định 2788 của UBND Thành phố Đà Nẵng về bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”.

Theo ông Lê Trung Chinh, mặc dù Đà Nẵng đã đạt được những kết quả trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cho nên 10 ngày tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp mạnh để cố gắng phát hiện ra những ca F0 trong cộng đồng. Theo đó, thành phố sẽ cho một vài hoạt động trở lại nhưng tinh thần kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh cho rằng, hiện nay, Đà Nẵng có số vùng nguy cơ cao và nguy cơ chiếm rất lớn. Còn vùng nguy cơ thấp thì ít. Vì vậy, thành phố phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”. Chỉ có một số bộ phận cũng như một số doanh nghiệp được hoạt động nhưng kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Da Nang 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ trưa nay (24/8), mạng xã hội lan truyền thông tin thành phố kéo dài Quyết định Chỉ thị 05 và Quyết định 2788 đến ngày 5/9 gây hoang mang dư luận.

Ông Lê Trung Chinh giải thích: "Những vùng nguy cơ thấp thì sẽ thực hiện Chỉ thị 05, còn lại phần lớn khu vực trên toàn thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 2788 và Quyết định 2836 về bổ sung các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19- nghĩa là ai ở đâu, ở yên đấy".

Nói về các giải pháp tổ chức, cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, ông Chinh cho hay, đã giao Sở Công Thương phối hợp với UBND các quận huyện đảm bảo cung ứng cho người dân trong 10 ngày tới. Riêng lực lượng y tế trước đây làm công tác chuyên môn, nay vẫn tiếp tục làm công tác chuyên môn, điều trị, tiếp tục tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đưa người vô gia cư về trung tâm, tổ công tác quận 3 'tá hỏa' khi đụng trúng 'bang chủ cái bang Hồng Thất Công' với 'gia tài' cực khủng

Đưa người vô gia cư về trung tâm, tổ công tác quận 3 'tá hỏa' khi đụng trúng 'bang chủ cái bang Hồng Thất Công' với 'gia tài' cực khủng

Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP.HCM đã có văn bản về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn, người vô gia cư. Mới đây, khi tổ công tác quận 3 thực đưa một người về trung tâm thì phát hiện ra điều bất ngờ khiến ai cũng tá hỏa.

Xem thêm
Từ khóa:   Đà Nẵng ở yên trong nhà người dân Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 12 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 25 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1