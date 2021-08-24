Người dân Đà Nẵng tiếp tục thực hiện biện pháp 'đông cứng', ở yên trong nhà thêm 10 ngày nữa

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8h sáng 26/8, khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa.

Theo thông tin từ Lao Động, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8h ngày 26/8, Thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc 10 ngày thực hiện Quyết định 2836 và Quyết định 2788 của UBND Thành phố Đà Nẵng về bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”.

Theo ông Lê Trung Chinh, mặc dù Đà Nẵng đã đạt được những kết quả trong phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên, tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cho nên 10 ngày tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp mạnh để cố gắng phát hiện ra những ca F0 trong cộng đồng. Theo đó, thành phố sẽ cho một vài hoạt động trở lại nhưng tinh thần kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ông Lê Trung Chinh cho rằng, hiện nay, Đà Nẵng có số vùng nguy cơ cao và nguy cơ chiếm rất lớn. Còn vùng nguy cơ thấp thì ít. Vì vậy, thành phố phải tiếp tục thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”. Chỉ có một số bộ phận cũng như một số doanh nghiệp được hoạt động nhưng kiểm soát chặt chẽ, xét nghiệm, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Từ trưa nay (24/8), mạng xã hội lan truyền thông tin thành phố kéo dài Quyết định Chỉ thị 05 và Quyết định 2788 đến ngày 5/9 gây hoang mang dư luận.

Ông Lê Trung Chinh giải thích: "Những vùng nguy cơ thấp thì sẽ thực hiện Chỉ thị 05, còn lại phần lớn khu vực trên toàn thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 2788 và Quyết định 2836 về bổ sung các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19- nghĩa là ai ở đâu, ở yên đấy".

Nói về các giải pháp tổ chức, cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, ông Chinh cho hay, đã giao Sở Công Thương phối hợp với UBND các quận huyện đảm bảo cung ứng cho người dân trong 10 ngày tới. Riêng lực lượng y tế trước đây làm công tác chuyên môn, nay vẫn tiếp tục làm công tác chuyên môn, điều trị, tiếp tục tách F0 ra khỏi cộng đồng.

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