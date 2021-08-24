Ngồi bệt bên vỉa hè giữa trưa nắng, chiến sĩ công an 'chân trần' tỉ mẩn phân chia rau củ cho người dân, chuyên nghiệp hơn cả những 'tay buôn'

Giữa trưa nắng, chiến sĩ công an ngồi bệt dưới đất tính toán nhân chia, tỉ mẩn thực phẩm để gửi đến người dân khiến nhiều người không nhịn được cười vì trông ra dáng một "bà nội trợ" thực thụ.

Giữa trưa nắng, chiến sĩ công an ngồi bệt dưới đất tính toán nhân chia, tỉ mẩn đến mức hội chị em phải thán phục. Khoảnh khắc ấy đã được những cư dân sống quanh khu chung cư tại Quận Hải Châu, Đà Nẵng bắt trọn và đăng tải lên MXH khiến CĐM không nhịn được cười vì quá đáng yêu.

Anh chiến sĩ đầu trần ngồi xổm ghi ghi, chép chép - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Bức ảnh được ghi lại giữa trưa nắng, một chiến sĩ mặc quân phục, đầu trần, chân mang dép cao su, ngồi xổm trên vỉa hè. Ở bên cạnh là loạt rau củ, thực phẩm được bày ngăn nắp, chia thành từng phần rõ ràng, cẩn thận cho từng hộ dân. Nào bí, khoai lang, bắp cải, ngô... bày la liệt trên vỉa hè nay đã được một tay người đàn ông đảm đang khéo léo phân chia theo danh sách một cách rất tỉ mẩn và cẩn thận để không một ai bị thiệt thòi.

Ghi giấy xong, anh còn cẩn thận dùng điện thoại để kiểm tra lại - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Được một lúc, có lẽ mỏi chân quá, anh chiến sĩ đã cởi phăng dép, lót để ngồi. Hình ảnh chiến sĩ công an đầu trần, chân không mang dép, ngột bệt trên nền gạch, tay vẫn cầm bút giấy chia thực phẩm khiến nhiều người vô cùng ấm lòng.

Không những thế, anh còn ngồi lúi húi, ghi chép từng khẩu phần vào một tờ giấy và lấy điện thoại chia thật chính xác, tỉ mẩn để không hộ nào bị thiếu hay thừa. Sự chăm chú và cẩn thận của anh khiến bất cứ người dân nào đi qua khu đô thị cũng phải ngoái nhìn. Trời thì nắng, anh ngồi vừa đếm vừa ghi, đầu không mũ nón khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh căng thẳng, bên cạnh những thiên thần áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch thì những người hùng màu áo lính cũng luôn kề vai, sát cánh cùng người dân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi làm nhiệm vụ, các anh cũng dần quên đi mình là một người lính nghiêm trang mà thay vào đó là những hình ảnh thân thuộc, gần gũi mà CĐM vẫn hài hước trêu trông như nhưng "bà buôn" chính hiệu.

Mỗi ngày bán hàng tấn rau nhưng mãi chẳng thấy lời, Minh Râu 'đòi' tăng giá nhưng chẳng hiểu sao vẫn được CĐM ủng hộ tới tấp Dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, những người kinh doanh buôn bán cũng chịu cảnh 'trắng tay'. Ngay cả 'ông chủ sạp rau' Minh Râu cũng không phải ngoại lệ, khi mới đây anh vừa 'than thở' bán mãi không thấy lãi.

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