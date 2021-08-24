Ô tô 'gắn mác' chở hàng từ thiện để đưa người rời TP.HCM với giá 12 triệu đồng

Ngày 24/8, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa xử lý tài xế ô tô chở 2 người từ TP.HCM về Bình Thuận.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 24/8, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị vừa xử lý tài xế ô tô chở 2 người từ TP.HCM về Bình Thuận.

Cụ thể, vào trưa 22/8, tổ tuần tra cơ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM chạy qua xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc.

Lúc này, tổ công tác phát hiện tài xế Kiều Đình Hưng đi cùng Nguyễn Văn Nhân (25 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy Tiên (23 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận).

Tài xế Hưng thừa nhận đã lợi dụng việc ô tô được Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cấp giấy vận chuyển nhân viên y tế và hàng hóa từ thiện để chở 2 người từ quận Tân Bình (TP.HCM) về Bình Thuận với giá 12 triệu đồng.

Xe ô tô vi phạm - Ảnh: Zing News

Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản đối với ông Hưng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nhân và Tiên bị chính quyền địa phương lập biên bản lỗi ra ngoài không thật sự cần thiết.

Sau đó, Công an huyện Xuân Lộc đã bàn giao Nhân và Tiên cho Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận), còn tài xế Hưng buộc quay đầu xe trở lại TP.HCM.

Bất chấp giãn cách xã hội, một hiệu trưởng ở An Giang vẫn tổ chức ăn nhậu trong căn tin, vỏ lon bia la liệt trên bàn Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông đã bắt quả tang ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quang Khải đang tổ chức ăn nhậu tại căn tin của trường cùng 5 người khác trong thời gian giãn cách xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-gan-mac-cho-hang-tu-thien-de-dua-nguoi-roi-tphcm-voi-gia-12-trieu-dong-420084.html