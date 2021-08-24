Chiến sĩ CSGT sử dụng xe đặc chủng 'vượt chốt', lý do thực sự khiến ai cũng vỗ tay rào rào

Xã hội 24/08/2021 10:26

Mới đây, câu chuyện về chiến sĩ CSGT đưa em bé trai bị thương vì chó cắn 'vượt chốt' đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 23/8, Thượng úy Nguyễn Kim Cương, Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh, Nghệ An, cho biết đã cùng đồng đội đưa một cháu bé bị chó cắn đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó vào 6h30 cùng ngày, Thượng úy Cương và Thượng uý Trần Ngọc Chí (Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Nghệ An) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên. Các chiến sĩ CSGT nhìn thấy một gia đình điều khiển ôtô cá nhân qua chốt, cho biết chở con trai 6 tuổi bị chó cắn đi cấp cứu.

chien si CSGT 1
Chiến sĩ CSGT bế cháu bé lên xe - Ảnh: Zing News

Gia đình này ở thị xã Hoàng Mai và dự định vào TP.Vinh, tuy nhiên không điều kiện qua chốt theo quy định. Nhận biết tình hình nguy cấp, các đồng chí đã dùng xe cá nhân để đưa cháu nhỏ và bố đến bệnh viện. Thượng úy Cương thông tin thêm: "Cháu bé trên xe có biểu hiện mệt mỏi, uể oải. Người nhà trình bày với tổ công tác tại chốt rằng cháu bị chó dại cắn vào đầu, con chó sau đó đã phát dại và chết. Chúng tôi đã rất lo lắng, sợ rằng chậm trễ có thể ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé".

Sau khi đưa 2 bố con lên xe, anh Cương, anh Chí đã di chuyển nhanh đến bệnh viện gần nhất để cháu bé được cấp cứu kịp thời, sau đó quay về chốt tiếp tục nhiệm vụ. Thượng úy Cương cho biết thêm qua nắm tình hình từ gia đình, anh được biết sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định. Anh nói: "Biết tin cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm. Khi địa phương phải thắt chặt các biện pháp phòng dịch, chúng tôi cố gắng hỗ trợ người dân bằng mọi cách trong khả năng".

Điều gì xảy ra nếu tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19?

Điều gì xảy ra nếu tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19?

Khi các ca nhiễm virus SARS CoV-2 lây lan nhanh có thể xảy ra trường hợp tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19 không triệu chứng tại thời điểm đi tiêm chủng mà không hề hay biết.

Xem thêm
Từ khóa:   chiến sĩ CSGT bé trai bị chó cắn vượt chốt

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 4 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1