Chiến sĩ CSGT sử dụng xe đặc chủng 'vượt chốt', lý do thực sự khiến ai cũng vỗ tay rào rào

Mới đây, câu chuyện về chiến sĩ CSGT đưa em bé trai bị thương vì chó cắn 'vượt chốt' đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin từ Zing News, chiều 23/8, Thượng úy Nguyễn Kim Cương, Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh, Nghệ An, cho biết đã cùng đồng đội đưa một cháu bé bị chó cắn đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó vào 6h30 cùng ngày, Thượng úy Cương và Thượng uý Trần Ngọc Chí (Phòng CSCĐ, Công an tỉnh Nghệ An) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên. Các chiến sĩ CSGT nhìn thấy một gia đình điều khiển ôtô cá nhân qua chốt, cho biết chở con trai 6 tuổi bị chó cắn đi cấp cứu.

Chiến sĩ CSGT bế cháu bé lên xe - Ảnh: Zing News

Gia đình này ở thị xã Hoàng Mai và dự định vào TP.Vinh, tuy nhiên không điều kiện qua chốt theo quy định. Nhận biết tình hình nguy cấp, các đồng chí đã dùng xe cá nhân để đưa cháu nhỏ và bố đến bệnh viện. Thượng úy Cương thông tin thêm: "Cháu bé trên xe có biểu hiện mệt mỏi, uể oải. Người nhà trình bày với tổ công tác tại chốt rằng cháu bị chó dại cắn vào đầu, con chó sau đó đã phát dại và chết. Chúng tôi đã rất lo lắng, sợ rằng chậm trễ có thể ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé".

Sau khi đưa 2 bố con lên xe, anh Cương, anh Chí đã di chuyển nhanh đến bệnh viện gần nhất để cháu bé được cấp cứu kịp thời, sau đó quay về chốt tiếp tục nhiệm vụ. Thượng úy Cương cho biết thêm qua nắm tình hình từ gia đình, anh được biết sức khỏe cháu bé hiện đã ổn định. Anh nói: "Biết tin cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, chúng tôi rất vui và nhẹ nhõm. Khi địa phương phải thắt chặt các biện pháp phòng dịch, chúng tôi cố gắng hỗ trợ người dân bằng mọi cách trong khả năng".

Điều gì xảy ra nếu tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19? Khi các ca nhiễm virus SARS CoV-2 lây lan nhanh có thể xảy ra trường hợp tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19 không triệu chứng tại thời điểm đi tiêm chủng mà không hề hay biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chien-si-csgt-su-dung-xe-dac-chung-vuot-chot-ly-do-thuc-su-khien-ai-cung-vo-tay-rao-rao-420036.html