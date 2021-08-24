Nghi vấn người phụ nữ nhảy cầu vì bị chồng triền miên đánh đập, để lại lá thư tuyệt mệnh xót xa: 'Con đã quá khổ sở vì chồng của con rồi'

Xã hội 24/08/2021 08:28

Tại khu vực cầu Văn Phú, người dân phát hiện một xe máy dựng cạnh lan can cầu cùng đôi dép và lá thư tuyệt mệnh bỏ lại. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ Phụ nữ Việt Nam, ngày 23/8, lãnh đạo xã Giới Phiên, (TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết, lực lượng Công an xã Giới Phiên đang phối hợp cùng cơ quan chức năng TP.Yên Bái và người dân địa phương tìm kiếm một người phụ nữ nghi nhảy cầu tự tử.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 23/8 tại xã Giới Phiên. Vào khoảng thời gian trên, người dân khi đi trên cầu Văn Phú thì phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda, đôi dép nữ cùng một lá thư viết tay. 

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Tại hiện trường phát hiện ccược một lá thư tuyệt mệnh - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Phát hiện sự việc có dấu hiệu bất thường, người dân nhanh chóng báo cáo công an địa phương. Nhận được tin báo, lực quan chức năng có mặt tại hiện trường xác định chủ nhân là chị N.K.P. (SN 1994, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Lá thư chị P. để lại có nội dung: "Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì đứa con bất hiếu này phải tìm đến cái chết để ra đi, đây là cách con lựa chọn. Bố mẹ đừng buồn nhá, con đã quá khổ sở vì chồng của con rồi. Ngày nào con cũng bị chồng hành hạ, chửi bới, đánh đập, con không còn sức để chịu đựng được nữa đâu. Con ra đi để lại 2 đứa con, bố mẹ và mọi người giúp con nuôi 2 cháu nhỏ. Bố mẹ sinh ra con thì con sẽ tự chết chứ con sẽ không để người chồng tệ bạc giết con như lời nó nói nữa đâu".

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân và tìm kiếm người phụ nữ này.

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