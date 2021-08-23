Chính thức xử phạt đối tượng gây rối tại chốt kiểm dịch, mạnh miệng tự xưng 'làm ở VTV, là tiến sĩ'

Xã hội 23/08/2021 16:07

UBND xã Đặng Xá đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đ., người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ, làm ở VTV", có thái độ chống đối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều nay 23/8, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), cho biết chiều cùng ngày, UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Đ. (38 tuổi, tạm trú Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm), người đàn ông tự xưng là "tiến sĩ, làm ở VTV", có thái độ chống đối tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Theo đó, UBND xã Đặng Xá sẽ ra quyết định xử phạt ông Đ. 3 triệu đồng đối với hành vi người không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra ngoài không cần thiết. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt 700.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe máy điện không đăng kí biển số, không đội mũ bảo hiểm. "Ngoài ra, Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xem xét dấu hiệu chống người thi hành công vụ của người này" - bà Nam nói.

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Đối tượng gây rối tại chốt - Ảnh cắt từ clip

 

Trước đó, khoảng 1h sáng 16/8, ông Nguyễn Đ. điều khiển xe máy điện đi qua chốt số 12 mà không đeo khẩu trang đúng quy cách, có thái độ không hợp tác khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, người đàn ông có biểu hiện say xỉn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông này đã có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng. Khi được mời vào chốt để làm việc, người này còn tự xưng "tao là VTV, tao là tiến sĩ đấy...". Chưa dừng lại ở đó, khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, người đàn ông đã lấy một tập giấy tờ ném xuống đất, rồi sau đó lên xe bỏ chạy.

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