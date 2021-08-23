Phát hiện 4 F0, Bạc Liêu khẩn cấp quay lại Chỉ thị 16 ngay trong đêm, chỉ sau 180 phút áp dụng Chỉ thị 15

Sáng 23/8, rất nhiều người dân ở Bạc Liêu ngỡ ngàng vì quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 chỉ tồn tại được 3 giờ, trong khoảng thời gian mọi người đang yên giấc.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 23/8, rất nhiều người dân ở Bạc Liêu ngỡ ngàng vì quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 chỉ tồn tại được 3 giờ, trong khoảng thời gian mọi người đang yên giấc.

Trước đó, ngày 21/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ký quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ lúc 0h ngày 23/8 trên phạm vi toàn tỉnh.

Tuy nhiên, tối 22/8, sát giờ áp dụng Chỉ thị 15 thì Bạc Liêu phát hiện 4 F0 trong cộng đồng là nhân viên công ty tài chính có chi nhánh trên đường Trần Phú, phường 7, TP.Bạc Liêu. Truy vết nhanh, ngành y tế xác định 172 F1 và tiếp tục sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, ông Lữ Văn Hùng- Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu - triệu tập cuộc họp khẩn vào lúc 1h30 ngày 23/8, đồng thời ban hành ngay quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch.

Quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực từ lúc 3h ngày 23/8 cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể là phong tỏa, cách ly y tế toàn TP Bạc Liêu; đối với các huyện, thị còn lại tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian phong tỏa, TP.Bạc Liêu tạm dừng tất cả hoạt động kinh tế - xã hội, mọi người tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", chấp hành cao nhất mức độ giãn cách, cách ly toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các lực lượng chức năng không cho người dân và phương tiện ra vào TP.Bạc Liêu, trừ các hoạt động công vụ và y tế. Ngành y tế huy động cao nhất các nguồn lực để khẩn trương xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2 đối với tất cả người dân đang có mặt tại TP.Bạc Liêu.

Các sở, ngành và đơn vị có liên quan tập trung triển khai các kênh phân phối, cung cấp, đảm bảo điện, nước, lương thực, thực phẩm, thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thực sự thiết yếu cho người dân trong vùng phong tỏa. Các cơ quan, đơn vị tại Bạc Liêu giảm lượng người đến công sở, trừ các trường hợp trực chiến và thực hiện công vụ.

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