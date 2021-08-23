Quan trọng: Số điện thoại nóng người dân TP.HCM cần biết khi muốn hỗ trợ khẩn cấp

Số điện thoại nóng tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức, người dân TP. HCM khi gặp khó khăn cần hỗ trợ có thể liên hệ.
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Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 23/8, Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Ngoài các địa chỉ, số điện thoại nóng tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức, người dân TP.HCM khi gặp khó khăn cần hỗ trợ có thể liên hệ:
1. Tổng đài 1022, nhánh số 2
2. Trung tâm an sinh TP.HCM: (028) 38 272361 – (028) 38 293 771
3. Bộ Tư lệnh TP.HCM: 069 652401 – (028) 66 822 000
4. Công an TP.HCM: (028) 39 247 247
5. Hệ thống MTTQ TP.Thủ Đức, quận, huyện:
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.Thủ Đức: (028) 38 966 813
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 1: (028) 38 248 808
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 3: (028) 39 307 741
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 4: (028) 39 400 536
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 5: Facebook: https://www.facebook.com/BenHamTu
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 6: (028) 38 537 322
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 7: (028)37 851 692
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 8: (028) 38 508 098
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 10: (028) 22 149 430
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 11: (028) 38 582 651
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 12: (028) 38 917 483
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bình Thạnh: (028) 38 445 478
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Gò Vấp: (028) 39 962 793
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Phú: (028)54 088 179
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Tân Bình: (028) 38 110 934
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận: (028) 39 954 105
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Bình Tân: (028) 38 750 096
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bình Chánh: (023) 37 602 147
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hóc Môn: (028) 38 910 483
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nhà Bè: (028) 37 828 513
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Củ Chi: (028) 38 920 431
-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cần Giờ: 0918 556 591
Một số điện thoại tại các quận, huyện: