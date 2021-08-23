Quan trọng: Số điện thoại nóng người dân TP.HCM cần biết khi muốn hỗ trợ khẩn cấp

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 23/8, Ủy ban MTTQ TP.HCM cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài các địa chỉ, số điện thoại nóng tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức, người dân TP.HCM khi gặp khó khăn cần hỗ trợ có thể liên hệ: