Đối tượng bị truy nã vì tội trộm cắp ở Đồng Tháp nhiễm HIV giai đoạn cuối và nghi nhiễm COVID-19

Xã hội 23/08/2021 14:05

Đối tượng Thái Văn Thanh nhiễm HIV giai đoạn cuối và nghi nhiễm COVID-19. Người này vừa bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP.Sa Đéc về tội Trộm cắp tài.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 23/8, Công an TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã bố trí cách ly điều trị đối với Thái Văn Thanh (47 tuổi, tạm trú ở địa phương).

Theo cảnh sát, Thanh nhiễm HIV giai đoạn cuối và nghi nhiễm COVID-19. Người này vừa bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP.Sa Đéc về tội Trộm cắp tài.

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Đối tượng Thái Văn Thanh - Ảnh: Zing News

Ngày 21/8, bị can bỏ trốn khỏi khu vực theo dõi nghi nhiễm nCoV. Trưa cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Thanh đu bám phía sau xe tải lưu thông trên quốc lộ 80 để qua chốt kiểm dịch ở xã Tân Bình, huyện Châu Thành.

Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu bị can xuống xe nhưng ông ta không chấp hành. Thanh sau đó nhảy xuống sông, bơi về phía xã An Hiệp.

Huy động lực lượng vây bắt, cảnh sát đã khống chế bị can, bàn giao cho Công an TP.Sa Đéc.

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Từ khóa:   COVID-19 HIV trộm cắp tài sản

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