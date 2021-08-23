Đồng Nai: Phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu được thu mua từ TP.HCM, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Xã hội 23/08/2021 10:20

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và thu giữ trên 237.000 chiếc khẩu trang tái chế tại một căn nhà ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, lúc 10h30 ngày 22/8, lực lượng liên ngành gồm Đội quản lý thị trường số 2, Cục QLTT Đồng Nai; Công an phường Long Bình; Đội cảnh sát kinh tế, Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra căn nhà tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình do ông Nguyễn Đăng Giang (49 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế các loại đã và đang được tái chế. Lực lượng chức năng kiểm đếm tại chỗ ghi nhận có 54 bao tải đựng khẩu trang đã tái chế xong, được chất thành đống lớn trong nhà, chuẩn bị chở đi tiêu thụ. Nghi vấn vẫn còn một lượng lớn khẩu trang khác cũng đã được tái chế, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và thu giữ thêm 29 bao tải khẩu trang y tế đã qua tái chế.

Thống kê ban đầu có trên 237.000 chiếc khẩu trang với tổng trọng lượng hơn 1 tấn phát hiện tại các cơ sở này. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan số khẩu trang nói trên.

khau trang tai che 1
Số khẩu trang được mua với giá 1.500 đồng/1kg - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ông Nguyễn Đăng Giang khai thực hiện thu mua số lượng lớn khẩu trang phế liệu tại nhiều nơi ở TP.HCM với giá chỉ 1.500 đồng/kg, thuê người chở về Đồng Nai. Sau khi thu gom khẩu trang, chủ cơ sở thuê người dân và công nhân tẩy rửa, giặt ủi, sửa lại dây đeo, đóng thành từng túi cho vào bao tải chở về các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây để bán với giá 8.500 đồng/kg.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ số khẩu trang y tế trên để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cũng đang lập hồ sơ tiến hành điều tra vụ việc.

Một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, khẩu trang không rõ nguồn gốc được tái chế và sử dụng lại là một vấn nạn cần lên án. Khẩu trang tái chế có thể gây tổn hại đến sức khỏe người sử dụng vì không đảm bảo chất lượng nên mới bị bỏ đi. Nguy hiểm hơn là có những khẩu trang đã được sử dụng rồi, và khi được tái chế lại, dù cho có xử lý như thế nào thì vẫn mất an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất lớn.

Người đàn ông dùng chân nhận tiền từ thiện, 10 giây tiếp theo tất cả đều cay khóe mắt khi biết được nguyên do

Người đàn ông dùng chân nhận tiền từ thiện, 10 giây tiếp theo tất cả đều cay khóe mắt khi biết được nguyên do

Mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nhận tiền từ thiện theo cách vô cùng đặc biệt. Sau khi biết được nguyên nhân ai nấy đều cay khóe mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   khẩu trang tái chế khẩu trang không rõ nguồn gốc Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 8 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1