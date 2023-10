Đồng Nai: Phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn khẩu trang phế liệu được thu mua từ TP.HCM, đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra và thu giữ trên 237.000 chiếc khẩu trang tái chế tại một căn nhà ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, lúc 10h30 ngày 22/8, lực lượng liên ngành gồm Đội quản lý thị trường số 2, Cục QLTT Đồng Nai; Công an phường Long Bình; Đội cảnh sát kinh tế, Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra căn nhà tại tổ 31, khu phố 7, phường Long Bình do ông Nguyễn Đăng Giang (49 tuổi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế các loại đã và đang được tái chế. Lực lượng chức năng kiểm đếm tại chỗ ghi nhận có 54 bao tải đựng khẩu trang đã tái chế xong, được chất thành đống lớn trong nhà, chuẩn bị chở đi tiêu thụ. Nghi vấn vẫn còn một lượng lớn khẩu trang khác cũng đã được tái chế, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và thu giữ thêm 29 bao tải khẩu trang y tế đã qua tái chế.

Thống kê ban đầu có trên 237.000 chiếc khẩu trang với tổng trọng lượng hơn 1 tấn phát hiện tại các cơ sở này. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan số khẩu trang nói trên.

Số khẩu trang được mua với giá 1.500 đồng/1kg - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ông Nguyễn Đăng Giang khai thực hiện thu mua số lượng lớn khẩu trang phế liệu tại nhiều nơi ở TP.HCM với giá chỉ 1.500 đồng/kg, thuê người chở về Đồng Nai. Sau khi thu gom khẩu trang, chủ cơ sở thuê người dân và công nhân tẩy rửa, giặt ủi, sửa lại dây đeo, đóng thành từng túi cho vào bao tải chở về các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây để bán với giá 8.500 đồng/kg.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ số khẩu trang y tế trên để xử lý theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cũng đang lập hồ sơ tiến hành điều tra vụ việc.

Một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, khẩu trang không rõ nguồn gốc được tái chế và sử dụng lại là một vấn nạn cần lên án. Khẩu trang tái chế có thể gây tổn hại đến sức khỏe người sử dụng vì không đảm bảo chất lượng nên mới bị bỏ đi. Nguy hiểm hơn là có những khẩu trang đã được sử dụng rồi, và khi được tái chế lại, dù cho có xử lý như thế nào thì vẫn mất an toàn, nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất lớn.

