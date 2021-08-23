Bảng phân vùng 'xanh, đỏ' lan truyền trên mạng xã hội là giả, không phải do cơ quan chức năng công bố

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định đây không phải là bảng phân vùng do cơ quan chức năng công bố.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết, hiện nay, nhiều người dùng mạng xã hội đang lan truyền và chia sẻ một file exel về bảng phân "vùng xanh", "vùng đỏ", "vùng vàng", "vùng cam".

Trung tâm Báo chí nêu rõ: "Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, khẳng định đây không phải là bảng phân vùng do cơ quan chức năng công bố".

Bảng phân vùng lan truyền trên MXH - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Sở TT&TT TP, dữ liệu chuyên môn về phòng chống dịch thay đổi thường xuyên và được cập nhật liên tục trên Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM (gọi là Bản đồ COVID-19). Vì vậy, việc lấy thông tin phân vùng tại một thời điểm là thiếu chính xác.

Thông qua Bản đồ COVID-19, người dân có thể nhìn thấy các thông tin như: Vùng cách ly, điểm phong tỏa, ca dương tính, điểm dịch tễ (là những điểm đang được cách ly, người dân đi đến cần phải tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế hằng ngày)...

Đồng thời, người dân còn có thể tra cứu các thông tin địa điểm khẩu trang, cơ sở y tế, các địa điểm nhu yếu phẩm (chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, cây xăng)... để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Các địa điểm được hiển thị trực quan trên giao diện bản đồ giúp người xem dễ nắm bắt vị trí, thông tin.

Khi sử dụng, người dân nên bật tính năng định vị (nếu truy cập từ smartphone) để bản đồ nhanh chóng cung cấp các thông tin liên quan đến vị trí của mình. Người dùng cũng có thể xem thông tin ở các nơi quan tâm bằng cách gõ địa chỉ trên công cụ tìm kiếm.

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