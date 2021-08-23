Đi dạo ở sảnh, khu sinh hoạt chung của chung cư trong mùa dịch bị xử phạt như thế nào?

Xã hội 23/08/2021 08:27

Trong thời gian giãn cách xã hội, ở một số chung cư vẫn có tình trạng cư dân đi dạo, ngồi chơi ở sân, sảnh tòa nhà mà không nắm rõ hành vi này có vi phạm Chỉ thị 16 không?

Theo thông tin từ Tiền Phong, Chỉ thị 16 nêu rõ, các hộ dân trong chung cư phải cách ly với nhau, ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như khi nhận lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu... Do đó, việc tập thể dục ở đường nội bộ hay sảnh tòa nhà được cho là vi phạm Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

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Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, luật sư Nguyễn Thị Ngọc Mai, đoàn luật sư TP.HCM, cho biết, nếu vi phạm, người dân có thể đối mặt với 2 hành vi vi phạm. Đó là vi phạm vì ra đường khi không cần thiết, có thể bị xem xét xử phạt 1-3 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 nghị định 117 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Thứ hai là vi phạm tụ tập (khi đi dạo, tập thể dục cùng nhau) có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng. 

Luận sư nhận định thêm: "Ban quản lý khu dân cư, dự án có thể nhắc nhở dân cư đi ra đường nội khu. Hoặc lực lượng chức năng có thể tuần tra, kiểm tra, xử phạt. Người dân cần tuân thủ chỉ đạo cách ly của TP trong 15 ngày tới để hạn chế dịch bệnh".

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