Màn khoe người yêu 'đi vào lòng đất': Cô gái đăng clip 'thương anh', khoe bạn trai là dân quân tự vệ, sẵn sàng đi mua bánh tráng lúc 11h đêm?

Xã hội 22/08/2021 16:37

MXH xuất hiện thêm cô gái ‘nhõng nhẽo’ khoe bạn trai là dân quân tự vệ, sẵn sàng mua bánh tráng cho mình lúc 11h đêm. Hành động bồng bột của cô gái có lẽ sẽ khiến bạn trai bị phạt nặng.

Trong thời điểm nhiều địa phương căng mình chống dịch, một số nơi áp dụng "cứng" các Chỉ thị để bảo đảm công tác an toàn nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thì có một số cá nhân lại khiến dư luận phẫn nộ khi có nhiều hành động và phát ngôn gây phản cảm.

Mới đây, một TikToker có tên M. đã gây xôn xao khi hồ hởi đăng tải clip khoe việc cô bạn trai phải mua bánh tráng về trước 11h đêm, nếu không sẽ giận. Điều đáng nói, anh chàng người yêu cũng phải nhanh nhẹn đi mua vì sợ bạn gái hờn. CĐM càng bất ngờ hơn khi trong đoạn clip, người con trai mặc trên mình bộ đồ dân quân tự vệ.

Đăng kèm với đoạn clip, cô nàng cũng không quên "khen" người yêu chu đáo: "Gần 11h khuya, nói thèm bánh tráng là chạy đi mua. Mặc dù đi ra ngoài khó khăn vẫn đi. Thương anh". 

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Dòng trạng thái 'ngọt lịm' của cô nàng dành cho người yêu - Ảnh chụp màn hình
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CĐM chỉ trích còn nhận lại câu thách thức 'đang đợi' của cô gái - Ảnh chụp màn hình

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi bất ngờ và liên tục chỉ trích cô nàng này. Một số người khẳng định, việc cô khoe clip, cộng thêm hình ảnh rõ nét của bạn trai đã khiến cho người được cho là dân quân tự vệ kia đã là làm sai chỉ thị 16, đi mua hàng hóa vào 11h đêm. Thậm chí, một số cư dân mạng còn có ý kiến nếu người bạn trai trong clip thực sự là dân quân thì nhiều khả năng sẽ đứng trước nguy cơ bị phạt rất nặng.

Hiện nhiều người tò mò đã vào MXH TikTok để gõ tìm tài khoản cô gái song có vẻ như đã "bay màu". Tuy nhiên, không ít cư dân mạng đã nhanh tay lưu về và truyền nhau với tốc độ chóng mặt trên MXH và thu hút sự quan tâm của dư luận.

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