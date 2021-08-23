Người đàn ông dùng chân nhận tiền từ thiện, 10 giây tiếp theo tất cả đều cay khóe mắt khi biết được nguyên do

Xã hội 23/08/2021 10:01

Mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông nhận tiền từ thiện theo cách vô cùng đặc biệt. Sau khi biết được nguyên nhân ai nấy đều cay khóe mắt.

Mới đây trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh nhận từ thiện, điều đáng nói, người đàn ông nhận từ thiện theo một cách rất khác biệt khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo như đoạn clip ghi lại, người này cùng cô con gái nhỏ lang thang trên đường thì gặp một chàng trai chạy xe máy đi qua. Thấy tội nghiệp trước hàn cảnh của 2 cha con, người thanh niên này đã dừng lại ngỏ ý giúp đỡ. Anh thanh niên lấy từ trong túi hai hộp thực phẩm ăn liền đưa cho bé gái và nhắn nhủ: "Em ơi, anh không có túi, em cầm lấy tạm được không?". Sau khi được bố đồng ý, bé gái nhanh nhảu đón lấy 2 hộp cá từ người thanh niên. Tiếp đó, người này lại rút từ trong túi ra 100.000 và đưa cho người bố. Lúc này CĐM mới ngỡ ngàng vì thấy người đàn ông đón lấy tờ tiền bằng chân. 

Theo dõi clip, hẳn không ít người đã bị "chững" lại bởi hành động lạ kỳ của người cha, tuy nhiên, chỉ 10 giây sau, ai cũng rưng rưng, bùi ngùi xúc động khi thấy anh không có cả 2 tay. 

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 Người đàn ông dùng chân nhận tiền từ thiện - Ảnh cắt từ clip

Không rõ nguyên do nào khiến người đàn ông mất cra hai tay nhưng khi xem clip ai cũng thương xót trước số phận của hai cha con. Đồng thời, mọi người cũng dành nhiều lời khen cho hành động "lá lành đùm lá rách" của chàng trai.

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