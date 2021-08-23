Các siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM vẫn mở cửa từ 23/8, người dân mua sắm như thế nào?

Xã hội 23/08/2021 12:03

Ngày 23/8, các siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM đều khẳng định vẫn mở cửa hoạt động và sẵn sàng phối hợp với các tổ đặc biệt của phường để cung ứng hàng hóa cho dân.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, các siêu thị lớn trên địa bàn TP.HCM như Satra, Saigon Co.op, AEON, MM Mega Market... đều khẳng định vẫn mở cửa hoạt động và sẵn sàng phối hợp với các tổ đặc biệt của phường để cung ứng hàng hóa cho dân. Trong ngày 22/8, nhiều combo hàng thiết yếu đã được các nhà phân phối thiết kế, kèm mức giá cụ thể gửi về cho các tổ đặc biệt.

Đại diện SatraFood cho biết từ ngày 23/8, 120 trong số 188 cửa hàng ở khu vực TP.HCM sẽ hoạt động bình thường. Các điểm bán này vừa nằm trong "vùng xanh" và "vùng đỏ", riêng gần 70 cửa hàng phải đóng cửa do không đủ nhân sự đáp ứng yêu cầu "3 tại chỗ". 

Trong ngày 22/8, hệ thống này cũng đã hoàn thành mẫu 6 combo thực phẩm khác nhau để giới thiệu đến khách hàng. Các mẫu combo có giá bình quân 300.000 đồng đa dạng mặt hàng từ trứng, rau, hành ngò đến thịt gà, thịt bò, heo... Người dân cũng được lựa chọn thêm số lượng theo nhu cầu.

Đại diện SatraFood cho biết: "Dựa trên đơn hàng này, tổ tình nguyện của khu phố sẽ chuyển đơn hàng và thanh toán tiền cho cán bộ đầu mối tại phường để nhập dữ liệu đặt hàng trước 9h30 hằng ngày để chuyển về phòng kinh tế. Từ đây, các đơn hàng được tổng hợp và chuyển về cho siêu thị, cửa hàng để chuẩn bị soạn hàng hóa trước 11h30 hằng ngày. Hàng sẽ được đóng gói và chuyển giao về điểm tập kết của khu phố từng phường trong sáng hôm sau, người dân sẽ thanh toán khi nhận hàng".

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Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cho biết 4 siêu thị tại TP.HCM vẫn sẽ hoạt động từ 6h30 tới 17h30g hàng ngày, kể cả hoạt động bán hàng online của siêu thị vẫn được tiếp tục thực hiện.

Đối với các quận, huyện tạm ngừng hoạt động shipper, MM Mega Market đang lên phương án sẽ chở lương thực, thực phẩm bằng xe tải đến một địa điểm cố định đã được thống nhất trước với phía chính quyền, để các lực lượng của địa phương như hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận tổ quốc, tổ dân phố… các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương hỗ trợ người dân mua sắm. Ngoài ra Mega cũng tính tới phương án bán hàng theo combo nếu cần.

Theo Zing News, UBND TP.HCM cũng yêu cầu các hệ thông phân phối như Saigon Co.op, Satra, Big C, Lotte, Vinmart, Bách Hóa Xanh... ưu tiên các giải pháp bán hàng trực tuyến, bán hàng đăng ký trước và bán hàng theo combo, có phương án bổ sung nguồn hàng đầy đủ, kịp thời và không xảy ra tình trạng đứt gãy, gián đoạn nguồn cung hàng hóa.

Đồng thời chủ động phối hợp từng tổ hậu cần phường, xã, thị trấn nắm bắt thông tin, chủng loại giỏ hàng, chủng hàng của từng khu vực, điều phối, chuẩn bị giỏ hàng hóa kịp thời cung ứng cho người dân.

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