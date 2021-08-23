Đà Nẵng chính thức cho shipper hoạt động trở lại từ ngày 23/8, áp dụng nhiều quy định phòng dịch

Ngày 23/8, TP. Đà Nẵng chính thức cho phép gần 800 shipper hoạt động trở lại.
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Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23/8, TP.Đà Nẵng chính thức cho phép gần 800 nhân viên giao hàng công nghệ (shipper) hoạt động trở lại, nhằm cung cấp kịp thời các loại hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cho người dân.
Đội ngũ shipper được phép giao hàng trong thời gian từ 6h đến 20h, đồng thời phải đủ các điều kiện như được tiêm vaccine phòng COVID-19 ít nhất 1 lần, xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ 3 ngày/lần, trong quá trình giao hàng phải mặc áo quần bảo hộ, gang tay, kính chắn giọt bắn, thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế, có thẻ nhận diện tham gia giao thông kèm giấy tờ tùy thân.
Trong quá trình giao hàng, shipper và người nhận thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra các loại giấy tờ của shipper.