Đắk Lắk xuất hiện chùm ca lây nhiễm COVID-19 mới, chưa rõ nguồn lây ở 4 hộ gia đình khác nhau sau khi cùng tham dự sinh nhật

Xã hội 23/08/2021 14:15

Cơ quan chức năng ghi nhận 17 người tại TP.Buôn Ma Thuột mắc COVID-19 nhưng chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 23/8, bác sĩ Võ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này ở 4 hộ khác nhau nhưng đều có quan hệ gia đình.Trước đó, ngày 22/8, bà H.B.E (trú tại buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) đến Trạm Y tế xã Cư Êbur làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo truy vết, từ ngày 8 đến ngày 22/8, bà H.B.E đã đi nhiều nơi như viếng đám tang, đi chợ, đi mua thuốc và ngày 17/8 tổ chức sinh nhật cho cháu, có những thành viên trong gia đình tham gia. Từ ngày 16/8, bà thấy mệt, sau đó ho và đau họng.

Theo bác sĩ Võ Minh Hùng, ngay sau khi có kết quả test nhanh của bệnh nhân H.B.E, cơ quan chức năng đã phong tỏa, tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm cho khoảng 1.300 người trong buôn Ea Bông; lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại buôn Đung, xã Cư Êbur - nơi có đám tang - và những trường hợp đi dự đám tang.

 

Đến sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk xác định có 16 trường hợp (là con, cháu, chồng, mẹ của bệnh nhân H.B.E) mắc COVID-19. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây.

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