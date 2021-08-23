Vô tình thấy shipper ngồi trước hẻm ăn cơm, người phụ nữ có hành động tình cảm và tinh tế. Nhưng đôi tay anh khiến cô và CĐM "chết sững".

TP.HCM chính thức thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó" từ 0h ngày 23/8 để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tại một số địa bàn quận, huyện và TP.Thủ Đức, shipper phải ngưng hoạt động giao nhận hàng toàn bộ nên trước giờ "phong thành", nhiều shipper đã tranh thủ chạy nốt vài chuyến cuối.

Mới đây, trong một clip ngắn được ghi lại trưa 22/8, một phụ nữ đang sống tại quận Gò Vấp đã kể mẩu chuyện nhỏ về anh shipper mình vô tình gặp, khi anh đang nghỉ ngơi giữa những chuyến giao hàng vất vả.

Cụ thể, trưa đó, sau khi đi mua thuốc về, chị thấy anh shipper giao đồ cho nhà đầu hẻm. Xong việc, anh ngồi ngay bóng mát trước cửa nhà để ăn vội hộp cơm. Thấy hộp cơm đơn giản lại chẳng có canh rau gì, thương quá, chị múc một ly canh bí hầm xương còn bốc khói nghi ngút mang ra tặng anh.

Người phụ nữ mang canh nóng tặng cho anh shipper - Ảnh cắt từ clip

Thấy hành động bất ngờ của người phụ nữ, anh shipper khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng nhận ly canh, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc khó tả. Nhận ly canh nóng hổi từ một người xa lạ, anh shipper rối rít cảm ơn.

Theo dõi đoạn clip chị đăng tải, nhiều người bỗng xót xa khi nhìn vào đôi bàn tay của anh shipper. Vì công việc mưu sinh, tay anh cháy nắng đến sạm cả đi, đỏ lên vì thời tiết.

Đôi tay chia làm 2 nửa rõ rệt - Ảnh cắt từ clip

Đôi tay ấy chia rõ làm 2 phần, một bên đen nhẻm do tiếp xúc với nắng quá nhiều, quá lâu, phần được che chắn thì trắng hơn rõ rệt. Dù vậy, CĐM cũng hết sức khâm phục vì đó là đôi bàn tay rắn rỏi, đáng quý của một người lao động có ý nghĩa và chân chính.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho tấm lòng thơm thảo và tinh tế của người phụ nữ trong đoạn clip. Nhưng clip, hình ảnh như vậy khiến người xem cảm thấy ấm lòng hơn phần nào giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

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