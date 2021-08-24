Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM: Số ca mắc mới mỗi ngày sẽ tăng cao trong thời gian tới

Trong 4.241 trường hợp được xác định mắc bệnh được Bộ Y tế công bố tối qua thì có 3.308 bệnh nhân được phát hiện trong cộng đồng (chiếm 78%). Các địa phương gồm: Bình Thạnh, Quận 1, Quận 8, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn… đang trở thành điểm nóng của tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, sáng 24/8, số liệu được Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM công bố cho thấy trong 4.241 trường hợp được xác định mắc bệnh được Bộ Y tế công bố tối qua thì có 3.308 bệnh nhân được phát hiện trong cộng đồng (chiếm 78%). Các địa phương gồm: Bình Thạnh, Quận 1, Quận 8, Tân Phú, Bình Tân, Hóc Môn… đang trở thành điểm nóng của tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Nhằm phát hiện sớm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, chủ động thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị tại nhà hoặc chuyển đến bệnh viện trong trường hợp cần thiết, thành phố đang tận dụng “thời gian vàng” của giai đoạn tăng cường giãn cách xã hội tiến hành xét nghiệm cho tất cả người dân.

Để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế đang chủ động hướng dẫn người dân thực tự lấy mẫu cho chính bản thân và gia đình giúp tăng tính hiệu quả, tiết kiệm nguồn nhân lực y tế và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tập trung. Ảnh minh họa: Internet Từ thực tế trên, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố cho biết, việc lấy mẫu cho toàn dân sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 15/9. Do đó, số ca mới mắc COVID-19 mỗi ngày có thể sẽ tăng cao trong thời gian tới. Thành phố kêu gọi sự đồng thuận và hợp tác của người dân để sớm kiểm soát được dịch, đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới.

Hôm nay, thành phố bước sang ngày thứ hai thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội với chủ trương “ai ở đâu ở yên đó”. Tổ công tác đặc biệt của thành phố với sự tiếp sức của lực lượng quân đội đang chủ động thực hiện đồng bộ nhiều phương án hỗ trợ F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, hỗ trợ lượng thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, Tổ công tác đặc biệt tại mỗi phường xã sẽ chịu trách nhiệm chăm lo mọi mặt đời sống của người dân. Những trường hợp mắc COVID-19 cần sự hỗ trợ thì liên hệ với Tổ phản ứng nhanh, Trạm y tế lưu động hoặc Trung tâm cấp cứu 115 để được hướng dẫn, tư vấn. Người dân không may mắc các bệnh lý thông thường, thì liên hệ Tổ công tác đặc biệt của phường, xã để được hỗ trợ đi mua thuốc dùm, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Trong trường hợp bệnh diễn tiến nặng (không phải COVID-19) người dân liên hệ với xe taxi của 2 hãng Mai Linh và Vinasun để được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố vẫn đang hoạt động theo mô hình tách đôi để đảm bảo vừa điều trị COVID-19 nhưng cũng vừa chăm sóc, điều trị các bệnh lý thông thường cho người dân.

Điều gì xảy ra nếu tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19? Khi các ca nhiễm virus SARS CoV-2 lây lan nhanh có thể xảy ra trường hợp tiêm vaccine khi đang mắc Covid-19 không triệu chứng tại thời điểm đi tiêm chủng mà không hề hay biết.

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