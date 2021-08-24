Mặc dù tiếp xúc với F0, nhưng chị H.T.H. ở Nghệ An không những không chấp hành đi cách ly tập trung mà còn khóa cửa, cố thủ trong nhà và có hành động khiếm nhã với cơ quan chức năng.

Giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi nhiều người luôn ý thức và chấp hành mọi quy định về phòng chống dịch thì vẫn còn xuất hiện một vài trường hợp ngoan cố thậm chí có thái độ gay gắt không chịu thực hiện.

Mới đây, xuất hiện thêm một "chị đại" ngoan cố và có hành động vô cùng khiếm nhã đối với lực lượng chức năng khi bị yêu cầu đi cách ly. Cụ thể, chị H.T.H. (trú tại thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) có tiếp xúc với F0 nhưng không chịu đi cách ly tập trung.

Dù đã được lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng chị H.T.H. không những không chấp hành mà còn khóa cửa, cố thủ trong nhà và có các hành động khiếm nhã như lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ.

Chị gái Nghệ An lột sạch quần áo để tỏ thái độ chống đối - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Sau hơn 2 giờ đồng hồ thuyết phục và giải thích nhưng chị này vẫn ngoan cố, ngay sau đó, Công an xã Diễn Kỷ đã phối hợp với các thành viên trong BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã tiến hành cưỡng chế đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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