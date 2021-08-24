Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông đã bắt quả tang ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quang Khải đang tổ chức ăn nhậu tại căn tin của trường cùng 5 người khác trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo thông tin từ VOV, sáng 24/8, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông xử lý nghiêm ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quang Khải tổ chức ăn nhậu với 5 người khác trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 23/8, Công an huyện Tịnh Biên và Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông đã bắt quả tang ông Hứa Thanh Long, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Trần Quang Khải đang tổ chức ăn nhậu tại căn tin của trường cùng 5 người khác gồm: Ngô Vũ Trường Giang, Nguyễn Thanh Hoài, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Diệu Hiền và Lê Văn Hổ.

Nhóm người tổ chức ăn nhậu trong căn tin trường - Ảnh: VOV

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các cấp thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định đối với các cá nhân trên.

Ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cho biết, sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Nông xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét để xử lý cá nhân ông Hứa Thanh Long và các trường hợp liên quan theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Tịnh Biên sẽ cương quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa, qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ của người dân trong công tác phòng, chống dịch.

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