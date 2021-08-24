Bị nhắc nhở vì bán hàng rong, người đàn ông ở TP.Thủ Đức cay cú, cầm bình xịt hơi cay 'kiếm chuyện' với Đại úy công an tại điểm tiêm

Xã hội 24/08/2021 14:05

Người đàn ông ở TP.Thủ Đức nẹt pô, cầm ống tuýp sắt và bình xịt hơi cay xông đến điểm tiêm vắc xin Covid-19 và tấn công lực lượng công an.

Dẫn tin từ VietNamNet, ngày 24/8, Công an TP.Thủ Đức vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Hoàng Tin (SN 1991, ngụ ở địa phương) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Được biết, Tin có tiền án về các tội “trộm cắp tài sản” và “cố ý gây thương tích”. Trước đó, chiều 19/8 tổ công tác do Đại uý Trần Bá Dũng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin cho người dân ở địa chỉ số A58, đường D (khu phố 5, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức).

Lúc này, Tin say xỉn đi xe gắn máy qua lại, nẹt pô gây ồn ào nên tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu về nhà.

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Đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Gần 20 phút sau, Tin trở lại, trên tay cầm ống tuýp sắt và bình xịt hơi cay. Tin xông vào tấn công lực lượng công an rồi tháo chạy khỏi hiện trường. Công an và các lực lượng khác tổ chức truy đuổi và bắt giữ được Tin.

Tại cơ quan Công an, Tin đã thừa nhận hành vi như trên. Tin khai báo, Đại uý Dũng đã không cho Tin buôn bán trái cây vỉa hè và lần này bị nhắc nhở nơi đông người nên mang theo tuýp sắt, bình xịt hơi cay để kiếm chuyện với Đại uý Dũng.

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