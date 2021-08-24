Mỗi ngày bán hàng tấn rau nhưng mãi chẳng thấy lời, Minh Râu 'đòi' tăng giá nhưng chẳng hiểu sao vẫn được CĐM ủng hộ tới tấp

Dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, những người kinh doanh buôn bán cũng chịu cảnh 'trắng tay'. Ngay cả 'ông chủ sạp rau' Minh Râu cũng không phải ngoại lệ, khi mới đây anh vừa 'than thở' bán mãi không thấy lãi.

Dịch bệnh Covid-19 "hoành hành" suốt nhiều tháng nay gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân tại vùng dịch, đặc biệt là những người lao động và kinh doanh buôn bán.

Mới đây "ông chủ sạp rau" hot nhất nhì MXH cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi buôn bán mãi không thấy lời. Trên trang cá nhân, Minh Râu chia sẻ loạt ảnh đạp xe đạp tự chế kèm theo chiếc kính chống giọt bắn cũng tự tay làm nốt đi giao trứng, anh cũng không quên tiết lộ về tình trạng buôn bán hiện tại của mình.

Bài đăng của ông chủ sạp rau - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, ông chủ hài hước tiết lộ trước khi vợ về quê để lại cho 50 triệu để lấy hàng tuy nhiên sau hơn một tuần bán đắt như tôm tươi thì lời lãi chẳng có mà vẫn y nguyên số vốn bỏ ra.

Kính chống giọt bắn 'xịn' của Minh Râu - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì vậy nên anh đã nghĩ ra một cách "cứu vãn" tình hình giống như bao "tay buôn" khác. Minh Râu tiết lộ sẽ tăng giá rau để thu được lời. Tuy nhiên số tiền mà ông chủ này dự định tăng lên chỉ khoảng 1-2 nghìn đồng khiến cư dân mạng "tá hỏa" vì chả đáng là bao. Cuối bài đăng, mặc dù vẫn hơi buồn vì buôn bán mỗi ngày cả tấn rau nhưng thu về chẳng bao nhiêu nhưng Minh Râu cũng tự động viên bản thân và mọi người một câu rất ấm lòng: "Miễn sao khỏe mạnh, bình an là ok".

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của Minh Râu, nhiều người cũng nhận ra bài đăng của ông chủ cũng chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến CĐM chứ không có ý "bán giá cắt cổ" gì trong màu dịch nên ai cũng để lại bình luận động viên và cảm ơn tấm lòng thơm thảo của Minh râu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-ngay-ban-hang-tan-rau-nhung-mai-chang-thay-loi-minh-rau-doi-tang-gia-nhung-chang-hieu-sao-van-duoc-cdm-ung-ho-toi-tap-420133.html