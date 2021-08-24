Đưa người vô gia cư về trung tâm, tổ công tác quận 3 'tá hỏa' khi đụng trúng 'bang chủ cái bang Hồng Thất Công' với 'gia tài' cực khủng

Xã hội 24/08/2021 18:38

Nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP.HCM đã có văn bản về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn, người vô gia cư. Mới đây, khi tổ công tác quận 3 thực đưa một người về trung tâm thì phát hiện ra điều bất ngờ khiến ai cũng tá hỏa.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, TP.HCM đã có văn bản về việc tập trung thực hiện công tác quản lý người xin ăn, người vô gia cư. Cụ thể, Sở LĐTB-XH TP đã đề nghị Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo Phòng LĐTB-XH tham mưu việc tăng cường công tác tập trung người xin ăn, người vô gia cư trên địa bàn đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mới đây, tại tổ công tác quận 3, nhóm tình nguyện viên đã phát hiện và đưa một người đàn ông vô gia cư về tại trung tâm. Điều đáng nói là trong đoạn clip của một tài khoản Facebook đăng tải lên MXH trong chiều nay (24/8) đã khiến rất nhiều người bất ngờ.

Trong đoạn clip, người đàn ông mặc bộ trang phục cũ, đã bạc màu và nhàu nhĩ kèm theo mái tóc dài rũ rượi khiến ai cũng xót xa. Tuy nhiên khi tổ công tác xem xét hành lý gồm một lớn màu đen của người này thì ai nấy cũng bất ngờ phát hiện có rất nhiều tiền từ tiền lẻ cho đến tiền chẵn đủ cả. Thậm chí còn có một bọc đựng các loại trang sức được cho là bằng vàng có giá trị. 

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Bài đăng của một tài khoản Facebook - Ảnh chụp màn hình

Người đăng bài còn phải ngạc nhiên gọi người đàn ông này là "bang chủ cái bang Hồng Thất Công trong truyền thuyết". Số tiền được tổ công tác sắp xếp gọn gàng và gửi lại cho người này. 

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Cán bộ tổ công tác giúp người vô gia cư đếm tiền - Ảnh cắt từ clip

Những người có mặt trong đoạc clip cũng không ngừng ngạc nhiên và bất ngờ trước khối "tài sản" của vị "bang chủ" này và bắt đầu bàn bạc sắp xếp chỗ ở cho chú. Tuy nhiên khi đoạn clip được đăng tải lên MXH đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều nổ ra. 

Nhiều cư dân mạng cũng tá hỏa khi thấy một người vô gia cư lại có trong tay số tiền lớn như vậy và nhanh chóng đồng cảm vì cho rằng có lẽ chú đã tích góp suốt một thời gian dài mới được như vậy.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến khuyên chủ bài viết không nên đăng tải công khai vì rất dễ khiến người đàn ông trong clip gặp nguy hiểm vì một số đối tượng xấu sẽ giở trò trộm cắp.

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Một số bình luận khác của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, bài đăng vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

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