Nhiều tỉnh miền Tây chốt thời gian bắt đầu năm học mới 2021-2022

Xã hội 24/08/2021 19:18

Tính đến ngày 24/8, các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đã chính thức chốt lịch cho năm học 2021-2022.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 24/8, UBND TP.Cần Thơ có quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.

Cụ thể, ngày tựu trường đối với bậc mầm non, tiểu học là ngày 15/9/2021; cấp THCS, THPT là ngày 1/9/2021 và giáp dục thường xuyên là ngày 15/9/2021. Tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến vào ngày 5/9/2021.

Học kỳ I của bậc mầm non, tiểu học từ ngày 20/9/2021 đến ngày 21/1/2022 (có 18 tuần thực học). Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, UBND TP có thể điều chỉnh thời điểm bắt đầu của học kỳ I sau ngày 20/9/2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.

THCS và THPT: Đối với lớp 9 và 12, học kỳ I từ ngày 6/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (có 18 tuần thực học); các khối lớp còn lại từ 20/9/2021 đến ngày 15/1/2022 (có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày bắt đầu học kỳ I cho đến khi có thông báo mới.

Học kỳ II của mầm non và tiểu học từ ngày 24/1/2022 đến ngày 27/5/2022 (có 17 tuần thực học); Lớp 9 và 12 từ ngày 17/1/2022 đến ngày 21/5/2022 (có 17 tuần thực học); các lớp còn lại của THCS và THPT từ ngày 24/1/2022 đến gày 28/5/2022 (có 17 tuần thực học); Giáo dục thường xuyên từ ngày 17/1/2022 đến ngày 21/5/2022 (có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).

Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 10-6-2022. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 17/6/2022; Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 4/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trước ngày 31/7/2022.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch năm học mới 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh thống nhất chung các trường khai giảng năm học vào ngày 5/9; thời gian từ 6/9 đến 14/9, các trường sắp xếp, ổn định, tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị tùy theo diễn biến dịch bệnh COVID-19, Gián đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP quyết định hình thức khai giảng đối với các trường thuộc thẩm quyền quản lý. Trong đó, phải đảm bảo an toàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cạnh đó, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch năm học mới, cụ thể, cấp học mầm non sẽ không tổ chức tựu trường và khai giảng. Các cấp học phổ thông, giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất từ ngày 9/9 và khai giảng đồng loạt ngày 12/9.

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