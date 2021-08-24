Công an TP.HCM không trực tiếp cấp giấy đi đường, người dân và nhiều đơn vị đã hiểu sai

Xã hội 24/08/2021 20:20

Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM không trực tiếp cấp giấy đi đường, chỉ là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông.

Theo thông tin từ Người lao động, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết như vậy tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM vào chiều 24/8.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, UBND thành phố giao Công an thành phố làm đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo nhóm được phép lưu thông của TP. Tuy nhiên, nhiều đơn vị đã hiểu sai. Công an thành phố được giao in và cấp giấy đi đường về các đơn vị đầu mối theo văn bản của UBND TP về quy định 17 nhóm đối tượng thẩm quyền được cấp. Đơn vị đó vẫn là đơn vị đầu mối tập hợp và báo về Công an thành phố danh sách, số lượng, và Công an thành phố sẽ cấp in và cấp ngược lại cho đơn vị chủ quản và các đơn vị chủ quản có trách nhiệm cấp cho cán bộ, công nhân viên và doanh nghiệp, các đơn vị quản lý.

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Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin trong cuộc họp. Ảnh: Người lao động

"Công an thành phố không trực tiếp cấp giấy đi đường mà chỉ được giao in, quản lý cấp giấy. Chỉ quản lý được lượng giấy cấp ra bao nhiêu, cấp cho đơn vị nào, trong giấy có quy định một số nội dung về kỹ thuật để quản lý và có mã QR code để người sử dụng quét và khai báo thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói trong cuộc họp.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, việc cấp giấy đi đường là một trong những thao tác để góp phần cho việc thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội. Công an thành phố là cơ quan được đặt nhiệm vụ in giấy đi đường, còn việc giải quyết của cơ quan chủ quản trên cơ sở danh sách đăng ký. Tuy nhiên, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng việc cấp giấy đi đường gặp khá nhiều thông tin từ các cơ quan phản ánh. Tỉ lệ nhận giấy đi đường còn khá khiêm tốn, trong đó có các cơ quan báo chí.

"Công an TP.HCM và đơn vị trực tiếp nhận nhiệm vụ cần khẩn trương hơn và có sự xem xét đặc thù, cân đối tỉ lệ hợp lý trong việc cấp giấy đi đường, không thể thả dạt, cào bằng nhưng cũng cần xem xét để tạo điều kiện cho các đơn vị làm nhiệm vụ tốt", ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

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