Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trên cả nước đảm bảo oxi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19

Xã hội 24/08/2021 19:57

Trước tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, Bộ Y tế đã có một văn bản gửi UBND cấp tỉnh, thành phố về việc đảm bảo oxi cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Bộ Y tế thông tin một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị, triển khai phương án ứng phó với tình huống số ca mắc tăng cao. Tuy nhiên, cũng có nơi chưa sẵn sàng phương án lực lượng, phương tiện, hậu cần cho các kịch bản phòng chống dịch.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, khẩn trương triển khai một số nội dung. Cụ thể, thành lập Bộ phận điều phối oxi y tế của tỉnh, thành phố và phân công một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố làm trưởng bộ phận, lãnh đạo Sở Y tế làm phó thường trực bộ phận và thành viên thuộc các Ban, ngành, đơn vị liên quan.

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Ảnh minh họa: Tiền Phong

Bộ phận điều phối oxi y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập và tổ chức triển khai kế hoạch để bảo đảm cung ứng oxi y tế cho công tác điều trị người bệnh Covid-19 và các bệnh khác trên địa bàn, trong đó cần chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật tại các cơ sở điều trị, lập phương án cung ứng oxi y tế trên địa bàn. Rà soát thực trạng, cập nhật tình hình sử dụng, dự báo nhu cầu oxi y tế theo các các tình huống số ca mắc Covid-19 trên địa bàn.

Lập kế hoạch, báo cáo đề xuất HĐND, UBND quyết định xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị hệ thống oxi y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, thành phố. Phối hợp với các đơn vị sản xuất, cung ứng để tổng hợp, có phương án sẵn sàng tăng cường năng lực cung cấp oxi y tế của các cơ sở sản xuất, nhà cung cấp khi dịch bùng phát.

Tổ chức kết nối, trao đổi thông tin giữa các bệnh viện, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 với nhà sản xuất, nhà cung ứng để chủ động, lên phương án ký kết hợp đồng cung ứng, vận chuyển, cung ứng đầy đủ oxi y tế phục vụ công tác điều trị người bệnh Covid- 19 và phục vụ công tác quản lý, điều phối trong toàn tỉnh, thành phố. Theo dõi, điều hành công tác sử dụng oxi y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế thu dung điều trị Covid- 19 trên địa bàn.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố là đầu mối khẩn trương cập nhật, rà soát có phương án thiết lập các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo các tầng điều trị. Chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, thiết bị (bồn oxi, bình, chai...) đồng bộ, đáp ứng công suất để phục vụ điều trị người bệnh.

Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi liên tục, kết nối cập nhật thông tin với Tổ công tác điều phối oxi y tế - Bộ Y tế về tình hình cung ứng, kết quả hoạt động của bộ phận điều phối oxi của địa phương.

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