Người dân TP.HCM đi tiêm vaccine như thế nào từ ngày 23/8?

Người dân TP.HCM đi tiêm vaccine trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội chỉ cần đưa giấy tiêm vaccine hoặc là tin nhắn thông báo được gửi về của cơ quan chức năng mời đi tiêm.

Theo thông tin từ Zing News, người dân đi tiêm vaccine như thế nào trong 2 tuần siết chặt giãn cách, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết người dân chỉ cần đảm bảo 1 trong 2 điều kiện: Có phiếu tiêm ngừa vaccine hoặc có tin nhắn thông báo của cơ quan chức năng mời đi tiêm vaccine.

Người dân TP.HCM tuân thủ nghiêm các biện pháp chống dịch trong lúc xếp hàng chờ tiêm vaccine. Ảnh: Internet

Trước đó, trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện 2 tuần tăng cường giãn cách, từ ngày 22/8 đến ngày 6/9. Nhiều người dân đi tiêm chủng. ông Hà cho biết Công an TP.HCM cũng nhận được phản ánh từ một số đơn vị về trường hợp không được qua chốt dù có tin nhắn mời đi tiêm vaccine.

Thượng tá Lê Mạnh Hà lý giải đây là những trường hợp ngoại tỉnh nhưng làm việc tại doanh nghiệp trong TP.HCM. Khi thành phố tổ chức tiêm cho người lao động, công nhân của doanh nghiệp thì họ quay lại thành phố để đi tiêm.

Tuy nhiên, thành phố chỉ cho phép người ngoại tỉnh vào thành phố tiêm vaccine nếu doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón tập trung ra, vào thành phố. Các trường hợp tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân sẽ phải quay đầu.

Người dân TP.HCM được tiêm vaccine nhưng vẫn giữ đúng quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Internet

"Nếu người ngoại tỉnh đi vào thành phố rồi đi ra lại sẽ làm lây nhiễm dịch bệnh", Thượng tá Lê Mạnh Hà lý giải. Từ ngày 23/8 đến hết ngày 6/9 TP.HCM sẽ thực hiện chỉ thị 11 về tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cùng với phương châm "xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch".

TP.HCM vẫn đang tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển,...). Thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp nào gặp khó khăn. Toàn bộ các hộ dân trong "vùng đỏ" được xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu đơn và phải hoàn thành trong 25/8.

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