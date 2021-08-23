Triệu tập một nữ sinh lớp 8 vì liên quan đến vụ cháy nhà ở và 9 nhà chứa rơm ở Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ cháy nhà ở và 9 nhà chứa rơm ở Hà Tĩnh, cơ quan chức năng tỉnh này đã triệu tập một nữ sinh 14 tuổi trên địa bàn.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 23/8, Công an huyện Hương Sơn đã tìm ra người liên quan việc đốt nhà ở, nhà chứa rơm trên địa bàn xã Sơn Tiến. Danh tính là một nữ sinh tên T., 14 tuổi, học lớp 8, sinh sống trên địa bàn thôn Lệ Định.

"Sau quá trình điều tra, hôm qua 22/8, công an đã triệu tập nữ sinh cùng gia đình lên trụ sở để làm việc. Nữ sinh này có liên quan đến vụ việc, có chút vấn đề về nhận thức, đã được cho về nhà. Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền" - nguồn tin cho biết.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Dân Trí

Theo Dân Trí, tại cơ quan điều tra, bước đầu nữ sinh này đã thừa nhận hành vi đốt một số nhà rơm tại thôn Lệ Định, xã Sơn Tiến.

Theo Tiền Phong, bước đầu nữ sinh cho biết do có mâu thuẫn cá nhân nên hành động bồng bột. Nhưng xét thấy đối tượng thì đang ít tuổi, nên đã được cho về nhà, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình và nhà trường giám sát để xem xét chờ phương án xử lý.

Trước đó, từ ngày 26/6 đến ngày 9/8, tại thôn Lệ Định và thôn Hoà Tiến ở xã Sơn Tiến xảy ra vụ cháy nhà ở và 9 nhà chứa rơm. Hàng loạt vụ cháy liên tục trong thời gian ngắn đã khiến người dân địa phương hoang mang, thiệt hại nặng về kinh tế.

Nhận định các vụ cháy nhiều khả năng do có người phá hoại nên xã đã trình báo công an huyện điều tra. Sau đó công an xã Sơn Tiến phối hợp với công an huyện Hương Sơn nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Hương Sơn mở rộng điều tra để xử lý.

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