Đang tụ tập, nhóm người bỗng "để quên" cụ già ngoài cổng mà bỏ chạy tán loạn khi nhìn thấy lực lượng công an

Xã hội 22/08/2021 20:29

Một nhóm người đang tụ tập trước nhà bất chấp giãn cách xã hội bỗng chốc bỏ chạy tán loạn khi thấy bóng dáng cơ quan chức năng đi qua. Cụ già ngồi ngoài cổng lúc này thì vẫn ở đó, ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các quy định về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập nơi đông người được đề ra để đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những trường hợp nghiêm túc chấp hành thì vẫn có một bộ phận thản nhiên vi phạm khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại sự việc cho thấy 2 người phụ nữ cùng 1 cụ bà đang tụ tập ngồi ngoài cửa. Phía trong sân 2 người đàn ông cùng một đứa trẻ cũng đang lúi húi bên chiếc xe máy như đang cố sửa nó.

Đang tụ tập, nhóm người bỗng 'để quên' cụ già ngoài cổng mà bỏ chạy tán loạn khi nhìn thấy lực lượng công an - Ảnh 1
Cả nhóm bỏ chạy  - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, khi thấy xe của cơ quan chức năng đi qua, 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông ngồi phía trong sân bỗng giật thót. Tất cả đều bỏ chạy mất dạng vào nhà chỉ còn mỗi bà cụ ngồi tại chỗ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã nhận về không ít bình luận từ cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều ý kiến tỏ ra ngán ngẩm cho hành động của nhóm người này vì lệnh giãn cách đã được thông báo một thời gian nhưng vẫn cố tình làm trái.

 

 

 

 

 

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