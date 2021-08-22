Con rể buộc cửa, toang phóng hỏa thiêu chết 8 mạng người nhà bố vợ vì nghi vợ ngoại tình

Xã hội 22/08/2021 16:15

Sự việc xảy ra ở Trà Vinh. Người đàn ông sau khi ly thân thì nghi vợ mình có tình mới cộng thêm việc ngày trước ở rể bị bố vợ chửi mắng. Người đàn ông mang xăng đến phóng hỏa giết chết cả nhà vợ nhưng mọi người đã thoát ra được.

Theo Công an TP.HCM, ngày 21/8, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi giết người. Danh tính này được xác định là Võ Phong Phú (SN 1971, ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang).

Theo kết quả điều tra, 2h sáng 17/8, chị Lâm Thị Diễm K. (SN 1982, ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) đã đến trình báo có người dùng xăng đốt nhà cha mẹ ruột. Gia đình phát hiện lửa cháy, 8 người bên trong đã tông cửa chạy ra ngoài thoát nạn. 

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Võ Phong Phú (SN 1971) ngụ xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang - Ảnh: Báo Trà Vinh

Ngày 19/8, đối tượng Phú đã ra đầu thú. Tại đây, Phú khai nhận đã ly thân với chị K.. Sau đó chị Kiều cùng con gái (8 tuổi) sống với cha mẹ ruột ở xã Thạnh Hòa Sơn. Con gái lớn 11 tuổi sống cùng Phú ở  xã Hiệp Mỹ Đông.

Thời gian gần đây, Phú nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Thêm vào đó, Phú nhớ lại chuyện khi còn sống chung bên nhà vợ, cha vợ thường xuyên chửi mắng và đuổi anh ta về nhà cha mẹ ruột, dẫn đến vợ chồng phải ly thân.

Ngày 16/8, Phú nhắn tin nhưng không thấy vợ trả lời nên càng nghi ngờ đang ở cùng người đàn ông khác. Tức giận, Phú mua 10 lít xăng, rồi điều khiển xe máy đến nhà cha vợ. Khoảng 2h sáng ngày 17/8, Phú lấy dây cột cửa trước và cửa sau căn nhà của cha vợ, sau đó phóng hảo. Ngọn lửa bùng cháy, 8 người trong gia đình đã tông cửa may mắn kịp thoát ra ngoài. 

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Từ khóa:   Trà Vinh giết người cháy nhà

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