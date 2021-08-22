Hết la hét, người phụ nữ còn có biểu hiện 'lạ' trong lúc test nhanh Covid-19 khiến các nhân viên y tế 'hú hồn'

Xã hội 22/08/2021 13:49

Một người phụ nữ có lẽ là lần đầu thực hiện test nhanh Covid-19 nên đã tỏ ra khá lo lắng. Cũng từ đây, những biểu hiện của cô khiến các nhân viên y tế và những người có mặt tại đó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại một người phụ nữ thực hiện test nhanh Covid-19 nhưng khiến người xem "hú hồn". Theo đó, có lẽ vì quá căng thẳng trong lần đầu test nhanh mà cô này đã rất hợp tác với nhân viên y tế, ngồi im thẳng lưng và "kêu gì làm đó".

Cụ thể, dù khá lo lắng nhưng cô vẫn tự trấn an mình bằng cách lặp lại lớn tiếng những gì anh dân viên y tế này yêu cầu. Tuy nhiên, khi anh nhân viên cầm que cấy chọc vào mũi, cô lại hét lên một cách thất thanh. Thậm chí, không rõ là do quá đau hay sợ hãi mà cô đã suýt bật ngửa ra phía sau. May thay là có hai nhân viên y tế kịp thời giữ lại.

test nhanh covid 19
Người phụ nữ bất ngờ ra ngửa trong lúc test nhanh Covid-19 - Ảnh: Cắt màn hình

Đền que cấy ở bên mũi còn lại thì có vẻ mọi chuyện đã đỡ hơn. Người phụ nữ này bắt đầu thả lỏng, thậm chí còn hùa theo nhân viên y tế: "Đúng rồi, còn 1 cây nữa. Ngước lên, không có đau" khiến nhiều người có mặt tại đó cười liên tục. 

Sau khi hoàn thành bài test, cô được anh nhân viên y tế nhắc ra phía ghế ngồi đợi kết quả. Trước khi đi, cô còn gửi lời chào tạm biệt rất "xì-teen" đến anh và mọi người ngồi quanh đó.

Đoạn clip sau khi được chia sẽ đã thu hút được rất đông sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận cho biết họ được truyền năng lượng tích cực từ sự lạc quan của cô. Một số ý kiến khác lại hài hước cho rằng sẽ học cách tự trấn an bản thân của cô khi bản thân thực hiện test nhanh Covid-19.

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