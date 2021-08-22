Phẫn nộ người phụ nữ giật đứt dây phong tỏa Covid-19, dùng giấy phép kinh doanh đôi co tới cùng với cơ quan chức năng

Xã hội 22/08/2021 15:42

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ có động thái ngăn cản, chống đối hành động giăng dây phong tỏa của chiến sĩ công an vì "bây giờ nhà đang nhập hàng".

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đã có hành vi chống đối, ngăn cản người thi hành công vụ khiến nhiều người xôn xao. Được biết, sự việc xảy ra tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

 Theo đó, khi công an đến và đang căng dây phong tỏa một khu vực để đảm bảo an toàn thì người phụ nữ bất ngờ xuất hiện một mực ngăn cản, bày tỏ thẳng thắn thái độ không đồng ý việc làm này.

"Tôi hỏi các chú, nhà tôi là hộ kinh doanh, tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, bây giờ còn đang nhập hàng vô. Các chú căng như vậy mà chưa có quyết định ngừng kinh doanh thì các chú xử lý thế nào?" - người phụ nữ nói trong clip.

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Người phụ nữ tháo dây phong tỏa - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, khi được người công an giải thích rằng rằng đây là quyết định của UBND, người phụ nữ còn lớn giọng thách thức nếu ai ký quyết định này thì phải tới đây gặp mình. Đôi co một hồi , người phụ nữ vẫn một mực cho rằng mình đúng, thậm chí còn chạy vào nhà lấy giấy phép kinh doanh ra làm bằng chứng. Chị cho biết chưa nghe thấy có quyết định ngừng kinh doanh nên công an căng dây cách ly là xâm phạm vào nhà riêng của chị.

 Đáng nói hơn, người này còn nhiều lần có thái độ thách thức, cố tình giật đứt dây phong tỏa và khẳng định mình không sai nên xách luôn giấy phép kinh doanh lên phường làm việc.

Còn về phía người công an, vì bức xúc trước thái độ của chị này, công an đã  đọc lớn bản quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, nếu đối tượng nào có hành vi chống đối, cản trở, phá hoại tài sản sẽ lập tức lập biên bản xử phạt.

Hiện tại, chưa rõ người phụ nữ bị xử lý ra sao nhưng sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận về đông đảo sự phẫn nộ của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích hành động có phần thô lỗ của người phụ nữ.

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Từ khóa:   Đồng Nai chống người thi thành công vụ giấy phép kinh doanh

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