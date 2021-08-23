Mới đây, hình ảnh hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy tróc sơn khiến nhiều người cảm động, sẵn lòng giúp đỡ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một số bức ảnh về hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ khiến dân mạng chú ý. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 22/8, trước cổng một bệnh viện lớn ở TP.HCM.

Khi ấy, ông cụ mặc một bộ pijama bạc màu, không mang dép còn tay chân thì run rẩy đang cố sức leo lên xe máy để con trai chở về nhà. Người con trai cho biết cụ ông bị té, nhập viện đã mấy ngày. Anh sợ cha già một mình trong viện, không vào chăm được nên đành đưa ông cụ về. Vì không gọi được chiếc taxi nào, anh đành chở cha về bằng xe máy luôn.

Người con chở cha trên xe - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Ông cụ vốn rất yếu nên trong quá trình di chuyển liên tục lắc lư, loạng choạng. Khi đi được đoạn đường gần 7km, hai cha con suýt nhiều lần té ngã. Một người phụ nữ tốt bụng đi xe máy ở phía sau thấy được cảnh này nên đã lấy tấm vải che nắng của mình cho anh con trai. Người con nhận được tấm vải và buộc người cha vào lưng mình nhưng vẫn không được vì ông cụ quá yếu.

Và được một người phụ nữ tặng cho mảnh vải che nằng - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Không còn cách nào khác, người con trai đành đứng giữa đường vẫy tay chặn xe, xin giúp đỡ. Rất may, có một chiếc xe tải đã đồng ý chở ông cụ về nhà còn người con sẽ đi xe máy theo sau. Người đàn ông trung niên lúc này đã bật khóc cảm ơn trước hành động giúp đỡ của vị mạnh thường quân.

Anh Nguyễn Tú Bi, người chụp bức ảnh cho biết, câu chuyện được vợ chồng anh tình cờ ghi lại trên đường Nguyễn Thái Sơn, Quận Gò Vấp, TP.HCM. Chiếc xe máy honda đã tróc sơn và tình cảm hiếu thảo của người con trai khiến vợ chồng anh cũng như nhiều người xung quanh cảm động.

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