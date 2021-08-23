Hà Nội: Thanh niên để bạn gái ngồi sau điều khiển xe máy bằng chân còn mình thì bấm điện thoại

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt một thanh niên vì vừa nhắn tin vừa lái xe, để bạn gái ngồi phía sau điều khiển tay lái bằng chân khi tham gia giao thông.

Theo Công an nhân dân, ngày 22/8, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt một nam thanh niên vừa đi xe máy, vừa nhắn tin điện thoại, để bạn gái ngồi phía sau điều khiển tay lái bằng chân khi tham gia giao thông. Sự việc xảy ra tại Quốc lộ 32, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ.

Trước đó, công an TP. Hà Nội nhận phản ánh của người dân cùng đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên vừa đi xe vừa nhắn tin điện thoại. Cô gái phía sau thì dùng chân điều khiển xe máy là mất trật tự giao thông

Thanh niên để bạn gái lái xe bằng chân - Ảnh: Công an nhân dân

Danh tính hai đối tượng điều khiển xe cũng được cơ quan chức năng điều tra và xác nhận là anh L.H.C, SN 1998; trú tại Sen Phương, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, anh C khai nhận khoảng 22h30’ ngày 9/7, tại Quốc lộ 32, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, anh C đã chở bạn gái phía sau rồi thực hiện hành vi vi phạm như trong clip. Cuối cùng, đối tượng này bị xử phạt về hành vi: điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không đội mũ bảo hiểm; buông cả 2 tay khi đang điều khiển xe; đang điều khiển xe sử dụng điện thoại di động... Tổng mức tiền phạt là 9,2 triệu đồng

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