'Chị đại' quận 4 'bất diệt' tiếp tục tái xuất nói không với khẩu trang, dẫn con gái dạo phố Sài Gòn trong ngày đầu siết chặt giãn cách

Những ngày vừa qua, câu chuyện về người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) nhiều lần gây bức xúc dư luận vì không đeo khẩu trang khi ra đường mùa dịch. Mặc dù, rất nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, thậm chí, đến tận nhà nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch thì người phụ nữ này tiếp tục lớn tiếng "trả treo". Và hết lần này đến lần khác đều cho rằng: "Virus ở đâu ra", "Làm gì có dịch...".

Nếu cách đây vài ngày, hình ảnh chị N. dắt con đi trên đường không đeo khẩu trang thì mới đây, cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh "chị đại quận 4" không đeo khẩu trang, dẫn theo con gái đi lang thang trên phố tiếp tục làm dậy sóng và lần này dân mạng cũng đành lắc đầu ngao ngán.