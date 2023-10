'Chị đại' quận 4 'bất diệt' tiếp tục tái xuất nói không với khẩu trang, dẫn con gái dạo phố Sài Gòn trong ngày đầu siết chặt giãn cách

'Chị đại' quận 4 tái xuất, tiếp tục dẫn con đi dạo phố Sài Gòn mà không đeo khẩu trang - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong vòng 3 tháng chị N. đã bị phạt hơn 16 triệu đồng đều vì hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch thế nhưng dường như mọi biện pháp đều "bất trị". Việc không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trong thời gian dịch bệnh đang phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao khiến nhiều người lo lắng và bất bình.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh chị N. dắt con gái đi ngoài phố không đeo khẩu trang - Ảnh: Chụp màn hình

Chị N. nhiều lần bị xử phạt vì hành vi không đeo khẩu trang - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM, Công an quận 4 cho biết chị N. có dấu hiệu bị trầm cảm do chuyện tình cảm. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.