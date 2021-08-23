'Chị đại' quận 4 'bất diệt' tiếp tục tái xuất nói không với khẩu trang, dẫn con gái dạo phố Sài Gòn trong ngày đầu siết chặt giãn cách

Người phụ nữ lại tiếp tục gây náo loạn mạng xã hội khi không đeo khẩu trang dắt con gái đi bộ trên đường phố Sài Gòn giữa lúc đang giãn cách xã hội.
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Những ngày vừa qua, câu chuyện về người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) nhiều lần gây bức xúc dư luận vì không đeo khẩu trang khi ra đường mùa dịch. Mặc dù, rất nhiều lần lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền, thậm chí, đến tận nhà nhắc nhở việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch thì người phụ nữ này tiếp tục lớn tiếng "trả treo". Và hết lần này đến lần khác đều cho rằng: "Virus ở đâu ra", "Làm gì có dịch...".
Nếu cách đây vài ngày, hình ảnh chị N. dắt con đi trên đường không đeo khẩu trang thì mới đây, cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh "chị đại quận 4" không đeo khẩu trang, dẫn theo con gái đi lang thang trên phố tiếp tục làm dậy sóng và lần này dân mạng cũng đành lắc đầu ngao ngán.
Được biết, trong vòng 3 tháng chị N. đã bị phạt hơn 16 triệu đồng đều vì hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch thế nhưng dường như mọi biện pháp đều "bất trị". Việc không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trong thời gian dịch bệnh đang phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao khiến nhiều người lo lắng và bất bình.
Trước đó, theo Pháp luật TP.HCM, Công an quận 4 cho biết chị N. có dấu hiệu bị trầm cảm do chuyện tình cảm. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.