Xôn xao hình ảnh 'chị đại quận 4' tiếp tục không đeo khẩu trang, dắt con gái đi 'nghênh ngang' trên phố Sài Gòn

Người phụ nữ ở quận 4 từng gây xôn xao dư luận khi 2 lần bị phạt vì vi phạm quy định phòng chống dịch. Mới đây, người này lại tiếp tục gây bức xúc khi không đeo khẩu trang dắt con gái đi bộ giữa lúc đang giãn cách xã hội.

Những ngày vừa qua, TP.HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, trong suốt thời giãn cách, có không ít trường hợp vẫn cố tình vi phạm quy định, thậm chí còn thái độ chống đối gây bức xúc dư luận. Một trong số những trường hợp không thể quên được người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4) từng gây xôn xao khi 2 lần bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường mùa dịch. Thậm chí, khi lực lượng chức năng đến tận nhà để tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình thì người phụ nữ lại lớn tiếng "đôi co" và hết lần này đến lần khác đều cho rằng: "Virus ở đâu ra", "Làm gì có dịch...".

Người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4) từng gây xôn xao khi 2 lần bị phạt vì không đeo khẩu trang khi ra đường mùa dịch - Ảnh: từ clip Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục chia sẻ hình ảnh người phụ nữ được cho là chị N. dắt theo con gái di chuyển trên đường phố. Và vẫn như mọi lần, bất chấp dịch bệnh phức tạp, người phụ nữ vẫn không đeo khẩu trang, vô tư đi ngoài đường. Dù chưa biết hình ảnh được chụp khi nào và tại địa điểm nào ở TP.HCM nhưng việc không tuân thủ quy định 5K trong mùa dịch khiến cư dân người lo lắng và không khỏi bất bình. Ngay sau đó, dân mạng lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh 2 mẹ con chị N. được một đồng chí mặc đồ dân quân tự vệ chở đi trên đường phố bằng xe máy.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh chị N. không mang khẩu trang khi ra đường - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh chị N. được một người đàn ông mặc đồ dân quân chở trên xe máy - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người cho rằng, rất có thể khi phát hiện người phụ nữ không đeo khẩu trang trong thời điểm giãn cách nên lực lượng chức năng đã mời về trụ sở làm việc hoặc đưa về nhà yêu cầu cách ly. Hiện, Hình ảnh trên vẫn đang nhận nhiều sự chú ý và chỉ trích từ cộng đồng mạng. Trước đó, theo thông tin của Báo Người Lao động, ngày 10/8, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 (TP.HCM) xác nhận, công an phường đã lập biên bản đề xuất UBND phường xử phạt đối với bà N.T.N. (35 tuổi, tạm trú quận 4) về các lỗi vi phạm: không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy tờ tùy thân,... với số tiền phạt là 2,6 triệu đồng.

'Chị đại quận 4' tiếp tục lộ clip lớn tiếng quát tháo con gái khi được khuyên đeo khẩu trang Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Chị đại quận 4" liên tục mắng chửi thậm chí quát tháo cả con gái khi bị nhắc đeo khẩu trang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-hinh-anh-chi-dai-quan-4-tiep-tuc-khong-deo-khau-trang-dat-con-gai-di-nghenh-ngang-tren-pho-sai-gon-419466.html